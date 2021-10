Poklony sklízí i od Hirschera. Odermatt teď věří, že Sölden byl jen začátek

Stál v cílovém prostoru a čekal, jak si povede překvapivý vítěz prvního kola Rakušan Roland Leitinger. Odermatt už věděl, že hůře než druhý nebude.

Jenže pro druhé místo si nepřijel.

Po loňském roce, kdy si třikrát zkusil, jaké to je za sebou nechat všechny soupeře, chtěl tyto pocity prožívat znovu.

Což se mu splnilo.

Leitingerův náskok byl už na druhém mezičase pryč. V závěru trati sice Rakušan trochu zrychlil, jenže už bylo pozdě. Pásku proťal o sedm setin pomaleji než Odermatt, a ten tak mohl slavit.

„Úžasné,“ soukal ze sebe čtyřiadvacetiletý Švýcar. „Přesně o tom jsem snil. Začít novou sezonu výhrou, to je něco, po čem toužilo dalších sedmdesát lyžařů, kteří se dnes postavili na start.“

Švýcar tak přesně postupuje podle plánu, který si vytyčil před startem ročníku.

„Důležité je být už na prvních závodech v dobré kondici, zajet několik dobrých výsledků a získat sebevědomí,“ líčil pro magazín Ski Racing Media krátce před úvodní zastávkou poháru. „Pokud se mi to povede, dostanu se do pohody a bude snazší si plnit letošní cíle.“

A že nejsou malé.

Po loňské parádní sezoně by pochopitelně rád zamířil ještě výš. Chtěl by získat velký křišťálový glóbus a medaili z her v Pekingu.

Švýcarský lyžař Marco Odermatt na trati obřího slalomu v Söldenu

„Je jasné, že když skončíte ve Světovém poháru druzí, tak chcete mířit ještě výš,“ tvrdí. „Nebude jednoduché toho dosáhnout, to vím. Ale určitě uděláme všechno pro to, aby se nám to podařilo.“

Nástupce Hirschera?

Pokud by se mu podobný kousek povedl, potvrdil by slova, která o něm pronesl fenomén Marcel Hirscher poté, co dal sbohem své profesionální kariéře.

„Odermatt může vyhrát Světový pohár i olympiádu. Prostě cokoliv, co bude chtít,“ říkal někdejší lyžařský král a dalšími superlativy se to na Švýcarovu adresu jen hemží. Podle některých to může být právě on, kdo půjde ve stopách Hirschera.

„Pokud někdo takový může existovat, tak by to mohl být on,“ tvrdil třeba Edward Drake, bývalý lyžař a expert televizní stanice Eurosport.

„Beru to jako kompliment,“ odpovídá Odermatt skromně. „Kdybych se cítil jako Hirscher, bylo by to arogantní. Jsem stále ještě na začátku své cesty.“

Už nyní ale veleúspěšné.

Před třemi roky na juniorském mistrovství světa v Davosu vybojoval čtyři individuální zlata. Jen to ze slalomu mu chybělo.

Poté úspěšně zvládl přechod mezi dospělé a ve 24 letech má ve Světovém poháru už čtrnáct pódiových příček, z čehož je pět nejcennějších.

A loni dokonce bojoval o velký křišťálový glóbus. Kdo ví, kdyby se kvůli počasí nezrušily závěrečný sjezd a super-G, v nichž je Odermatt silnější než nakonec vítězný Francouz Alexis Pinturault, jak by to dopadlo.

„Loni jsem si dokázal, že můžu v mých hlavních disciplínách (obří slalom, super-G, sjezd) soutěžit s těmi nejlepšími. Tohle vědomí je pro mě důležité a dodává mi sebevědomí. Taky jsem se hodně naučil o zvládání tlaku,“ pochvaluje si nyní.

Chce zlepšit sjezd

Všechny tyto schopnosti se mu budou letos hodit.

Čeká ho totiž náročná sezona. Nejen fyzicky, ale i psychicky.

Švýcaři na něj spoléhají. V nejednom předsezonním článku jeho jméno média dávala do souvislosti s Carlem Jankou, v roce 2010 posledním švýcarským vítězem Světového poháru.

„Mým plánem je, že bych chtěl objet všechny závody v mých silných disciplínách. Pokud chci mít šanci na velký glóbus, musím získávat hodně bodů ve všech třech,“ plánuje.

Právě proto v létě tvrdě dřel. Hodiny a hodiny trávil v posilovně a na ledovcích piloval sjezd, který byl loni jeho nejslabší disciplínou a celkově v něm byl až šestnáctý.

„Sjezd je pro mě nejnáročnější na rozvoj,“ tvrdí. „Tolik věcí vám musí vyjít. Ať už jsou to dobré lyže nebo precizní jízda. Určitě v něm chci ale udělat další krok vpřed a bojovat o pódia.“

Peking bere s nadhledem

A pak jsou tu ještě olympijské hry v Pekingu.

Další z Odermattových cílů.

„Chtěl bych se na ně dostat v mých hlavních disciplínách a pak možná i v kombinaci a týmovém závodě,“ vypočítává. „Ze všeho nejdůležitější bude se na ně vůbec kvalifikovat, speciálně ve sjezdu mám hodně rychlé kolegy.“

Švýcarský lyžař Marco Odermatt v obřím slalomu v Santa Caterině.

Obavy má i z tamní trati. Přeci jen Čína není žádnou lyžařskou velmocí.

„Je náročné připravit závodní sjezdovku, pokud se na ní nikdy moc nejezdilo,“ říká. „Budeme to muset brát s nadhledem a počítat s tím, že se toho může rychle hodně změnit. Uvidíme až na místě, jak to bude vypadat.“

Hry proto v tuto chvíli příliš neřeší a myslí na start Světového poháru.

„První závody v něm budou stejně důležité jako olympiáda,“ vyhlíží. „Takže se teď budu soustředit na ně a na Peking se začnu těšit až později.“

Úvodní krok v Söldenu zvládl na výbornou.