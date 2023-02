Zázračné dítě konečně pozlacené. Jak Odermatt vládl sjezdu

Kdybyste si měli před startem světového šampionátu vsadit, ve které disciplíně Marco Odermatt získá zlatou medaili, sjezd by to s největší pravděpodobností nebyl. Tenhle 25letý démon a král současného lyžování vyhrál během čtyř sezon, co se mezi muži pohybuje, už 19 závodů ve Světovém poháru. Jenže mezi disciplínami, kterým vládne, se neustále opakují superobří a obří slalom. Nic víc.