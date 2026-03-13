Odermatt vyhraje Světový pohár, už popáté v řadě. Má i malý glóbus za sjezd

Odermatt za vítězem zaostal o 31 setin sekundy a díky 60 bodům za třetí příčku navýšil v celkovém pořadí náskok před druhým Lucasem Pinheirem Braathenem z Brazílie na 632 bodů. Do konce ročníku SP zbývá šest závodů a je možné získat maximálně 600 bodů.
Triumf v hodnocení sjezdu měl Odematt jistý ještě před svým startem. Trojnásobný olympijský vítěz Franjo von Allmen, který ho jako jediný mohl ohrozit, totiž závod nedokončil. Bylo v tu chvíli jasné, že ztrátu už nesmaže a glóbus znovu získá Odermatt. Švýcarský fenomén dnes vedle Kriechmayera nestačil ještě na Itala Giovanniho Franzoniho.