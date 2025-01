Sebevědomí má zpátky, s riskem šetří. Jak se Odermatt oklepal po výpadcích

Zatímco výpadek na úvod sezony ještě hodnotil střízlivě, hledal pozitiva a popisoval nedostatky, v americkém Beaver Creeku už s ním více cloumaly emoce. „Z mé strany trapné,“ ulevil si.

Poprvé v kariéře se mu totiž stalo, že nedokončil tři závody v obřím slalomu za sebou. Dva zápisy DNF vstřebával naposledy v roce 2018, když si ještě jako nadějný mladík neporadil s tratěmi v Garmish-Partenkirchenu a Kranjské Goře.

Bývalý rakouský lyžař Joachim Puchner pro švýcarský deník Blick analyzoval: „Právě to, co dělalo Odermatta v posledních letech téměř neporazitelným, se mu v posledních třech obřích slalomech stalo osudným. V minulosti se často kvůli risku dostával do ošemetných situací, ze kterých se ale dostával šikovným použitím vnitřní lyže. Teď se mu to nedařilo.“

Odermattův trenér Helmut Krug pak ještě přiblížil, že roli hrálo i vybavení. „Udělali jsme naprostou chybu v oblasti materiálu,“ přiznal kouč. „Předpokládali jsme, že úpravy, které jsme zkoušeli na tréninku, budou fungovat i v podmínkách Beaver Creeku, ale bohužel se tak nestalo.“

Tolik k nedávné historii škobrtnutí.

Současnost už totiž odpovídá standardům, které si cílevědomý Švýcar nastavil v posledních sezonách.

V neděli v Adelbodenu se radoval v obřím slalomu před domácími fanoušky už počtvrté v řadě, potřetí za sebou pak v této disciplíně zvítězil ve Světovém poháru.

„Každý rok je neuvěřitelné tady vyhrát. Fanoušci jsou opravdu hlasití, je příjemné před nimi lyžovat,“ lebedil si Odermatt, který těžil především z povedené druhé jízdy.

Ta první byla z jeho strany opatrnější a vynesla mu třetí pozici. „Necítil jsem se tak dobře, abych se pouštěl do risku,“ říkal po závodě možná i kvůli zkušenostem ze začátku sezony, po kterém si musel znovu posilovat sebedůvěru.

Na vítěznou vlnu v obřím slalomu se vrátil v půlce prosince ve Val d’Isere, kde kromě všech soupeřů vyzrál i na nepříjemnou chumelenici.

„Tohle je opravdu skvělý pocit,“ usmíval se. „Znovu získávat sebevědomí v takovém závodě není nejjednodušší, ale věděl jsem, že to dokážu.“

Švýcar Marco Odermatt během prvního kola obřího slalomu ve Val d’Isere.

Další radost mu přinesla Alta Badia, a když si po dvou pátých místech ze sjezdu a super-G v Bormiu potřeboval spravit chuť, nový rok odstartoval triumfem v Adelbodenu.

Doma se ještě chvíli zdrží, neboť další zastávku Světového poháru hostí Wengen. Po něm už čeká Odermatta jedna z největších výzev sezony, možná snad ta největší – sjezd v Kitzbühelu.

Právě vítězství v legendárním závodě na sjezdovce Hahnenkamm jako poslední schází ve Švýcarově bohaté sbírce úspěchů.