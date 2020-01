Marcialonga. Mezi lyžařskými laufy se italská kráska vyjímá

Kateřina Smutná zvítězila na Marcialonze dokonce dvakrát a v letošní sezoně vybojovala pódiové umístění ve dvou ze čtyř individuálních závodů. Naposledy minulý víkend, kdy byla bronzová na La Diagonele navzdory nepříjemnému pádu.

„Katka zajela super výsledek a přál bych jí, aby v pódiové bilanci pokračovala. I na výsledcích ostatních je ale vidět, že v ženské kategorii se konkurence neustále zvyšuje. Nicméně Katka je bojovnice a dává do toho vždycky všechno, další pódium by určitě bylo super, i když dostat se na něj je pořád těžší,“ říká před startem závodu šéf týmu Lukáš Bauer.

Ten se poprvé v sezoně k týmu připojí přímo na místě, když do Itálie odcestuje hned po sobotním závodu Světového poháru v Oberstdorfu, kde bude plnit roli reprezentačního trenéra polských mužů. „Poprvé budu s týmem na závodě Visma Ski Classics, tak doufám, že přinesu štěstí. Počítám, že při závodě budu občerstvovat a těším se na to!“

Bauera coby týmového šéfa může těšit i zájem organizátorů o závodníky eD system Bauer Teamu. V plánu je totiž slavnostní předávání startovních čísel a rozhovory s vítězi posledních tří ročníků Marcialongy. A to se týká jak Kateřiny Smutné, která ji naposledy ovládla v roce 2017, tak Ilji Černousova, který v Itálii triumfoval rok poté.

Marcialonga. Mezi laufy se vyjímá italská kráska Za eD system Bauer Team bude letos startovat hned šest laufařů. Loni skončila Kateřina Smutná čtvrtá, nejrychlejší mezi Bauerovými muži byl pak na sedmém místě Francouz Alexis Jeannerod.

Na sedmdesátikilometrovou trať proslulého laufu se poprvé vydali běžci na lyžích v roce 1971.

Závodu se každoročně účastní tři až čtyři tisíce lyžařů.

Letošní start je naplánovaný na neděli, pro ženy v 7.50 hodin, pro muže v 8.00 hodin.

Trať vede z Moeny do Canazei, vrací se zpět do Moeny a míří dál přes Predazzo na Molinu, odkud se vrací do cíle v Cavalese.

„Ilja se ale v prosinci potýkal se zdravotními problémy a vynechal dva závody. Teď už se snad opět nadechuje k lepším výsledkům, což bylo vidět v předchozích dvou startech. Pro nás by byl mezi muži skvělý úspěch do desítky, jakékoli umístění do patnáctky ale musím brát - jak v případě Ilji, tak Alexise Jeanneroda,“ říká Bauer.

Kromě trojice Smutná, Černousov, Jeannerod budou na Marcialonze startovat i další tři členové eD system Bauer Teamu - Roxane Lacroixová, Anna Sixtová a Jan Antolec. Tým se do Itálie sjede o den dříve než v předchozích letech, tedy už ve čtvrtek, aby zvládl aklimatizaci a především dobře vytestovat lyže na nedělní závod.

„Chceme uspět a doufám, že zaznamenáme další krůček dopředu. Chceme být zase vidět, ideálně opět o kousek víc než v předchozích závodech. Ne že bychom se na Marcialongu nějak speciálně zaměřovali, ale určitě patří do hvězdné trojky laufů, kterou tvoří ještě Vasův běh a pro nás pak i domácí Jizerská 50.“

První závod z této trojice, italská Marcialonga, startuje už v neděli - ženy se vydají na 70kilometrovou trať v 7:50, muži o 10 minut později.