Marcel Hirscher, pán slalomu. Proč jeho oheň stále nevyhasl

Ale pátek byla výjimka. Odchylka od jinak jasně nalajnovaných pořádků. V nedělním slalomu už hned v prvním kole zajel Hirscher fenomenálně. Na druhého Pinturaulta měl náskok 56 setin.

A Kristoffersen? Ten ztrácel 1,70 sekundy!

Hirscher si v den, v němž posléze Rakušané pobrali všechny medaile, dojel pro sedmé zlato ze světových šampionátů a třetí ve slalomu. Stal se historicky nejúspěšnějším lyžařem mistrovství světa!

„Teď se mi ulevilo,“ svěřoval se. „Chtěl jsem nejprve jet druhé kolo na plný plyn, ale pak jsem si řekl: Stačí držet pěkné rychlé tempo.“

Vlastně je až úctyhodné, že právě Kristoffersen ve svých 24 letech dokázal v Hirscherově éře vyhrát už 16 závodů Světového poháru.

Rakouský dominátor totiž působí občas až neporazitelně. Jeho jméno se přitom při debatách o nejlepším lyžaři historie neskloňuje tak často jako u Lindsey Vonnové nebo Mikaely Shiffrinové.

Hirscher je jiný. Možná ne tak celosvětově populární, ale ve svém oboru naprosto geniální. Devětadvacetiletý borec má na svém kontě 68 triumfů ve Světovém poháru. A světe drž se, sedmkrát za sebou ho vyhrál celkově. To nedokázala ani zmiňovaná Vonnová se Shiffrinovou (která má ještě čas), ani legendární Ingemar Stenmark.

Prostě nikdo. „I proto bych ho dal na stejné místo jako Stenmarka,“ říká Peter Schröcksnadel, šéf rakouské lyžařské federace.

Ten nejsoustředěnější

Hirscher, podobně jako legendární Švéd, je expert na technické disciplíny. Exceluje v tanci mezi slalomovými tyčemi spíše než v hrubé síle rychlostních disciplín. Jeho schopnost zvládat tlak a umět si poradit s nejzapeklitějšími úseky i neuvěřitelná síla jeho druhých kol se staly proslulými.

„Co ho dělá tak skvělým? Je to on sám,“ říká Schröcksnadel. „Je nejsoustředěnějším lyžařem, jakého znám. A to už jsem v tomhle byznysu docela dlouho. Je mu jedno, kolik triumfů má. On chce vyhrát vždycky ten další závod.“

Hirscher má ideální výšku i váhu (173 cm, 73 kg) pro sjezdové lyžování, k tomu dobré geny. Základ je ale podle něj v detailech. Proto má kolem sebe nejlepší možný tým. „Nejsem lepší lyžař než další kluci. Díky svému týmu můžu dělat všechno na sto procent. A pak všechno funguje,“ popisuje.

Zdobí ho také to, že absolutně neumí prohrávat. Zatímco ostatní spí, on řeší techniku, vázání, materiál a další věci. Nemá žádné koníčky, všechno věnuje úspěchu.

Koulování ve Schladmingu

V tomhle jsou s rivalem Kristoffersenem stejní. Ani Nor nesnáší porážky, zvlášť když od Hirschera sbírá jednu za druhou.

Památné jsou obrázky z cíle závodů, kde Kristoffersen nemůže vydýchat, že skončil až za Hirscherem. Frustraci dává Nor najevo, vzteky kope do všeho, co má po ruce.

„Skáče v cíli jako nějaký Rampelník, nechápu to. Musí se naučit akceptovat, že je Marcel lepší než on. Měl by pohnout zadkem, aby se sám zlepšil,“ rýpnul si do něj německý lyžař Felix Neureuther.

Rivalita Hirschera s Kristoffersenem je často propírána. Úsměvných historek už oba zažili spoustu. Památná je rok stará událost ze Schladmingu. Během finálové jízdy slalomu tehdy po norském lyžaři někteří rakouští diváci házeli sněhové koule. Žádná jej sice nezasáhla, ale Nor byl v cíli nepříčetný, divoce mával rukama.

„Marcel vyhrál zaslouženě, odstup byl velký. Ale pro mě to byl výraz neúcty. Bydlím v Rakousku, miluju Rakousko, ale tohle nebylo cool,“ vyprávěl pak. Oba toho mají společného víc.

Třeba zálibu v rychlých autech a motocyklech. Oba také přivedli klyžování jejich tátové. Nejprve je trénovali a poté předali lepším koučům. Díky tomu se postupně zdokonalovali. Hirscher až natolik, že je ve slalomu a v obřím slalomu měřítkem všech věcí.

Když se loni v létě oženil s dlouholetou partnerkou Laurou a narodil se jim první syn, všichni soupeři si mysleli, že teď půjde lyžování trochu na druhou kolej. Spletli se. Hirscherův oheň stále nevyhasl.

V neděli to prokázal.