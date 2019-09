Perfekcionista posedlý úspěchem. Jak se loučil král slalomu Hirscher

Už od středečního rána viselo na Instagramu Red Bullu odpočítávání.



Ve 20.15 měl Marcel Hirscher oznámit, co bude s jeho kariérou dál. Do Salcburku dorazilo na 150 novinářů z celého světa.

Všichni tušili, jak to asi skončí.

On přišel, posadil se do pohodlného křesla, za ním bylo vyrovnaných osm velkých křišťálových glóbů – připomínka toho, jak pevně lyžařskému světu v posledních letech vládl.

„Už to vlastně není ani žádné velké překvapení, proto to udělám rychle a bezbolestně. Tohle je den, kdy oficiálně končím svou kariéru profesionálního lyžaře,“ prohlásil stroze.

Že skončí, to už věděl dva týdny.

Do té doby to pro něj ale bylo velmi turbulentní období. Po konci minulé sezony se cítil vyhořelý, přetrénovaný.

„Už tehdy jsem říkal, že zvažuju, že to byla má poslední sezona,“ popisoval.

Jenže tehdy mu málokdo opravdu věřil. Vždyť je mu třicet, je na vrcholu sil. Firmu Atomic, se kterou je spjatý, navíc ovládli Číňani, kteří pro něj vymysleli tříletou smlouvu, aby vydržel až do olympiády v Pekingu.

Pak se ale podle zákulisních informací objevila jiná nabídka – od Red Bullu. Ten po Hirscherovi chtěl, aby byl ambasadorem značky po konci kariéry.

Do závodů ho netlačil, a to Rakušana přesvědčilo.

„Spousta lidí mě nebrala vážně, když jsem na konci minulé sezony prohlásil, že už nemám takovou motivaci. Že možná s lyžováním skončím. Teď už tomu asi věří,“ usmál se.

Psychicky silný

V čem vězel jeho úspěch?

V detailech, jak už tomu u legendárních sportovců bývá. Kvůli perfektně připravenému tréninku často neměl ani během jara a léta pořádné volno.

Neustále trénoval, dělal všechno pro to, aby byl nejlepší.

„A to bylo velmi únavné. Dělat to po několik let pořád dokola, to vás svým způsobem zničí. Víte, jak moc se mi líbilo letos přijet domů a nic nemuset?“ ptal se.

Nešlo jen o trénink v přípravném období.

Nesmíme zapomínat na to, že tím, jak byl úspěšný, tím víc povinností měl.

TRADIČNÍ OBRÁZEK. Marcel Hirscher s křišťálovým glóbem za slalom.

„Musel absolvovat všechny rozhovory, tiskové konference, vyhlašování. Kvůli tomu musel všechno každý den propočítávat na minuty po několik let. Nikdo další nic podobného nezažil,“ popisuje bývalý lyžař Hans Knauss.

Hirscher to tak dlouho zvládal proto, že je perfekcionistou, tak trochu posedlý úspěchem.

„To zdědil po otci Ferdinandovi. Oba mají povahu, že když se do něčeho pustí, dělají to pořádně,“ říká Knauss.

Že je silný psychicky, to dokazoval už od mladých let.

Narodil se jen 40 kilometrů od svého hrdiny Hermanna Maiera. Právě s ním ho odmala srovnávali.

„Vyrůstal jsem v prostředí, kdy na mě byl neustále vytvářen tlak. Nejprve jsem byl nejlepší v našem klubu, pak v regionu, pak v celém Rakousku. A s každým postupem vpřed na mě tlak rostl,“ popisoval.

V osmnácti se doma ve Flachau stal juniorským mistrem světa. O týden později dojel při debutu ve Světovém poháru 24. v obřím slalomu.

Dva roky nato už jel na olympiádu do Kanady. Coby nejmladší rakouský lyžař po 18 letech.

Kdyby si tehdy před svým debutem přečetl noviny, na titulní straně by viděl: „Debakl“. V super-G totiž žádný z jeho starších kolegů nedojel v nejlepší desítce.

„Selhání číslo 1, 2, 3, 4“ stálo u fotek jednotlivých lyžařů.

A on to měl teď vytrhnout.

Skoro se mu to povedlo, v obřím slalomu dojel čtvrtý, osm setin od bronzu. Ve slalomu pak pátý. Bylo jasné, že je velkým příslibem do budoucna.

Což také dokázal.

Stal se nejlepším z nejlepších.

Vždycky chtěl vyhrát další závod

Za těch dvanáct let vyhrál 67krát závod Světového poháru. Osmkrát mu kraloval celkově, což nedokázala ani Lindsey Vonnová, ani Mikaela Shiffrinová (která stále může), ani legendární Ingemar Stenmark.

„I proto bych ho dal v historii lyžování na stejné místo jako Stenmarka,“ říká Peter Schröcksnadel, šéf rakouské lyžařské federace.

Hirscher, podobně jako legendární Švéd, byl expert na technické disciplíny. Exceloval v tanci mezi slalomovými tyčemi spíše než v hrubé síle rychlostních disciplín. Jeho schopnost zvládat tlak a umět si poradit s nejzapeklitějšími úseky i neuvěřitelná síla jeho druhých kol se staly proslulými.

„Co ho dělalo tak skvělým? Je to on sám,“ říká Schröcksnadel. „Byl nejsoustředěnějším lyžařem, jakého znám. A to už jsem v tomhle byznysu docela dlouho. Bylo mu jedno, kolik triumfů má. On chtěl vyhrát vždycky ten další závod.“

Zdobilo ho, že absolutně neumí prohrávat. Zatímco ostatní spali, on řešil techniku, vázání, materiál a další věci. Prakticky neměl koníčky, všechno věnoval úspěchu.

V debatách o nejlepším lyžaři historie se jeho jméno neskloňovalo tak často jako u Vonnové nebo Shiffrinové. V Rakousku se ale stal pojmem.

Jako produkt generace mileniálů si vytvořil obrovskou fanouškovskou základnu na sociálních sítích. Na těch fanouškům dával ochutnávky z lyžování, posilovny, závodů v autech. Měl i vlastní magazín zvaný Hrdinové.

Popularitou se vyrovná fotbalistovi Davidu Alabovi z Bayernu a tenistovi Dominiku Thiemovi.

„Nemůže vyjít normálně na ulici. To, co by mu normálně zabralo 20 sekund, dělá 20 minut,“ říká rakouský novinář Florian Madl.

Pětkrát ho vyhlásili rakouskou sportovní osobností roku. Za rok 2018 byl oceněn Šampionem šampionů od L´Equipe. Stejně jako Lionel Messi, Usain Bolt nebo Roger Federer.

Už toho bylo dost

„Jezdí ve své vlastní kategorii,“ prohodil o něm kdysi Henrik Kristoffersen – muž se dvěma olympijskými medailemi.

„Vždycky ho chcete porazit. Ale pak jste taky vděční, že se pohybujete v době, kdy tenhle velikán závodí,“ řekl zase Kjetil Jansrud – muž s pěti olympijskými medailemi.

Rakouský lyžař Marcel Hirscher s mládětem soba po triumfu ve slalomu v Levi

„Je nejlepší v historii. Jen se podívejte na jeho kariéru, jak všechny poráží,“ usmál se zase Alexis Pinturault – muž se třemi olympijskými medailemi.

Všichni současní rivalové ho do jednoho považují za nejlepšího lyžaře historie.

A ten nyní po 4554 dnech kariéry končí.

Bez nějakého co by kdyby. Jistě, mohl pokračovat. A s velkou pravděpodobností by byl znovu měřítkem všech věcí.

„Ale už toho bylo dost. Je čas se zaměřit na nové věci. Chci hrát s dětmi fotbal, jezdit motokros... Jsem rád, že to teď budu moci dělat. Prostě jsem šťastný, že jsem zdravý a během kariéry jsem nebyl vážně zraněný,“ prohlásil.

Král slalomu se loučí.