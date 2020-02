Lyžařský král si užívá život po kariéře: sjezdovky vyměnil za okruh

Za normálních okolností sleduje každý lyžařský závod. Zajímá ho, jak si vedou jeho bývalí týmoví kolegové nebo protivníci. A pokud mu to čas a vzdálenost dovolí, vydává se přímo na místo.

Tentokrát v Ga-Pa však jeden z nejlepších lyžařů historie chyběl.

Hirscher totiž sám závodil.

Ne, nevrátil se na sjezdovky. Lyže vyměnil za volant s pedály a řadicí pákou. A spíše než na svou sílu se spoléhal na 580 koní ukrytých pod kapotou svého vozu.

Místo německého Garmisch-Partenkirchenu, kde na slavném Kandaháru v minulých dvou ročnících Světového poháru triumfoval v obřím slalomu, zamířil do rakouského Zell am See.

Ve známém letovisku se účastnil závodů GP Ice Race, tradičního motoristického klání, které se jezdí na okruhu pokrytém ledem a sněhem.

„Byla to fakt velká zábava, byla to pro mě čest a potěšení, že jsem se mohl závodů účastnit. Doufám, že se sem vrátím i příští rok,“ líčil osminásobný vítěz lyžařského Světového poháru rakouským mediím.

Hirscher je náruživým motoristickým fanouškem. Už jako mladý jezdil na skútru, z něj pak přesedlal na silnější stroje.

Minulé léto si splnil dětský sen. Na okruhu Red Bull Ring v rakouském Spielbergu si zajezdil ve společnosti Francouze Johanna Zarca na motocyklu KTM - stejném jako mají závodníci v královské třídě MotoGP.

„Splnil jsem si své velké přání. Byl to nejbláznivější zážitek, který jsem zažil. To zrychlení...,“ žasl poté. „Zažil jsem toho hodně, tohle ale nejde s ničím srovnávat.“

Nyní v Zell am See okusil další výjimečný stroj.

Po trati se proháněl ve voze Audi S1 EKS WRX quattro, který zrychlí z nuly na sto za 2,5 vteřiny a ve kterém v minulosti jezdili Švýcar Nico Müller nebo Maďar Krisztián Szabó v rallyecrossovém šampionátu.

„Na začátku jsem byl hodně nervózní. Je to jedno z nejrychlejších rallyecrossových aut. Nemá nic společného s běžným vozidlem. Je neuvěřitelné, jak rychle musíte reagovat a jak se musíte pořád soustředit,“ vyprávěl po prvním tréninku.

„Lidé ode mě očekávají, že když jsem byl rychlý lyžař, tak budu i rychlý pilot, ale mým cílem je se pobavit a vrátit auto bezpečně zpět,“ usmál se.

A to se mu povedlo.

Hirscher si svůj život po sportovní kariéře užívá. Na lyžích vyhrál vše, co se dalo. Už neměl takovou motivaci, cítil se přetrénovaný.

Je perfekcionista, chtěl pořád vyhrávat. Nesmířil se s neúspěchem. Kvůli tréninku ale často neměl ani během jara pořádné volno. K tomu musel absolvovat jednání s partnery, rozhovory, vyhlašování...

„Bylo to velmi únavné. Dělat to po několik let pořád dokola, to vás svým způsobem zničí. Víte, jak moc se mi líbilo letos přijet domů a nic nemuset?“ ptal se, když loni v září ukončil kariéru.

„Už toho bylo dost. Byl čas se zaměřit na nové věci. Chci hrát s dětmi fotbal, jezdit motokros... Prostě jsem šťastný, že jsem zdravý a že během kariéry jsem nebyl vážně zraněný,“ líčil.

I teď má spoustu povinností, ale k tomu má víc času na sebe i rodinu.

„Můžu teď dělat věci, které pro mě byly během posledních 15 let problém. Stále hodně cestuju a jezdím na lyžích, ale dělám i i jiné sporty. Chodím na túry, běhám na běžkách,“ vyjmenovával v rozhovoru pro ORF.

„Jsem teď rád, že můžu zůstat doma a sledovat lyžování od televize. Je zábavné se na to dívat zvnějšku, z druhé strany jako fanoušek,“ vyprávěl.

U nečinnosti ale dlouho nezůstal.