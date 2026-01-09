„Pravdou je, že to teď není možné. Tempo, které dokážu udržet, není na úrovni Světového poháru,“ řekl Hirscher, jenž elitní pohárový seriál osmkrát celkově vyhrál, jen v rámci SP vybojoval 67 vítězství a má dvě olympijská zlata z Pchjongčchangu z roku 2018. Dominoval ve slalomech a obřích slalomech.
Mimořádně úspěšnou kariéru ukončil Hirscher v září roku 2019. V dubnu 2024 ohlásil sedminásobný mistr světa návrat s tím, že místo Rakouska bude reprezentovat Nizozemsko, rodnou zemi své matky. Jeho snahu měřit se opět s nejlepšími ukončilo zranění kolena. Týž rok v prosinci si při tréninku v Reiteralmu poškodil vazy a musel na operaci.
Loni v září začal s přípravou na sněhu, ale plány mu zkřížilo virové onemocnění a pak během Vánoc potíže s lýtkem. Další návrat ohlásil původně až na leden. Dnes však vyloučil i start na olympijských hrách. „Nebudu teď na žádných závodech Světového poháru ani na žádné olympiádě. Budu dál trénovat a možná se mi to povede příští rok,“ řekl.
Když v prosinci oznámil další nucenou pauzu, posteskl si, že mu nepomáhá ani ve snaze znovu získat rychlost, ani v sebevědomí. „Až se vrátím k závodům Světového poháru, chci to dělat pořádně,“ dodal jeden z nejlepších alpských lyžařů historie.