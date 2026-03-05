Opilý lyžař ve Špindlu srazil šestnáctiletou závodnici SP, utrpěla několik zlomenin

Nehoda se stala na dojezdu černé sjezdovky Na Pláních, tedy mimo oficiální tréninky závodu, které v tu dobu probíhaly na svahu Stoh. Bulharská federace upřesnila, že to bylo v prostoru nedaleko nástupu na vlek, kde byla i spousta turistů včetně dětí.
Ve Špindlerově Mlýně se při srážce s lyžařem vážně zranila snowboardistka
Pro zraněnou Zamfirovovou okamžitě přiletěl vrtulník, který ji převezl do nemocnice v Hradci Králové. „V důsledku srážky Malena utrpěla několik zlomenin. Lékaři v České republice provedli několik akutních operací, aby stabilizovali její stav,“ uvedl bulharský svaz. Podle zasahující horské služby mimo jiné utrpěla zlomeninu stehna a otřes mozku.
Zamfirovová patří k největším nadějím alpského snowboardingu. Už v minulé sezoně debutovala ve Světovém poháru a má na kontě tři umístění na stupních vítězů včetně třetího místa z nedělního závodu v polské Krynici. V aktuálním ročníku Světového poháru je v celkovém pořadí paralelních disciplín na 10. místě. Stejnou příčku obsadila na nedávných olympijských hrách.