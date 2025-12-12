Sjezd ONLINE: Ledecká v akci, naváže ve Svatém Mořici na povedený trénink?

Specialistky na rychlostní disciplíny zahajují ve Svatém Mořici olympijskou sezonu. V pátek je na programu Světového poháru první sjezd, v jehož startovním poli nechybí ani druhá lyžařka čtvrtečního tréninku Ester Ledecká. I její výkon budeme sledovat od 10:15 v podrobné textové reportáži.
Ester Ledecká trénuje ve Svatém Mořici.

Ester Ledecká trénuje ve Svatém Mořici. | foto: Denis BalibouseReuters

Ester Ledecká během tréninku na sjezd ve Svatém Mořici
Ester Ledecká hovořila s novináři na předsezonní tiskové konferenci.
Ester Ledecká na předsezonní tiskové konferenci.
Ester Ledecká na předsezonní tiskové konferenci.
O nejlepší čas v generálce na páteční klání Ledecká přišla až kvůli domácí Joaně Hählenové, která startovala z hloubi startovního pole. Švýcarka byla rychlejší o 13 setin. Do dnešního závodu Ledecká vstupuje s číslem 7. Přinese jí štěstí?

ONLINE: Sjezd žen ve Svatém Mořici

Sledujeme v podrobné textové reportáži.

V loňské sezoně lyžařského Světového poháru byla česká zimní univerzálka na pódiu jednou, ve Svatém Antonu brala ve sjezdu třetí místo. Kromě toho se jí ale v oblíbené disciplíně zadařilo na mistrovství světa v Saalbachu, kde si třetím nejlepším časem zajistila první medaili ze světového šampionátu na lyžích.

Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

Velmi zajímavá podívaná se fanouškům naskytne, až se na trať vrhnou závodnice s čísly 15 a 16, dvě největší favoritky závodu.

První z nich je Italka Sofia Goggiaová, která se pokusí udělat první krok k pátému vítězství v celkovém hodnocení sjezdu. Hned po ní bude s tratí zápolit jednačtyřicetiletá veteránka Lindsey Vonnová, která jednoznačně vyhrála středeční trénink a která glóbus za nejrychlejší disciplínu alpského lyžování přebírala na konci sezony hned osmkrát.

Při návratu zaujala novou vizáží, teď míří na OnlyFans. Má si vydělat víc než tenisem

Francouzská tenistka Océane Dodinová zaujala už během návratu po zdravotní...

Francouzská tenistka Océane Dodinová letos už jednou překročila hranice sportovní bubliny, když zaujala návratem na kurty po plastické operaci poprsí. Nyní přidává další nezvyklý krok: založila si...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Tragická nehoda amatérského vzpěrače. Muže zabil pád těžké činky

Fatální nehoda v posilovně. Těžká činka v Brazílii stála muže život

Amatérský vzpěrač Ronald Montenegro zemřel v pětapadesáti letech při nešťastné nehodě během tréninku v posilovně v brazilském města Olinda. Bezpečnostní kamera zachytila chvíli, kdy mu při cviku na...

Biatlon SP v Östersundu: výsledky, jak se dařilo českému týmu?

Lucie Charvátová s českým týmem slaví šesté místo ve stíhacím závodě v...

Světový pohár v biatlonu má za sebou první zastávku. Adrenalinové závody ve švédském Östersundu se konaly od soboty 29. listopadu do neděle 7. prosince. Jak napínavé souboje dopadly a jak si vedli...

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

Jokič si proti Sacramentu znovu vylepšoval statistiky. Poslední čtvrtinu už odpočíval

Denverský lídr Nikola Jokič vymýšlí, jak se prosmýkne kolem Preciouse Achiuwy...

Jakmile se proti němu zjeví basketbalisté Sacramenta, jako by se lehce uculil. Nikola Jokič totiž ví, že proti Kings jednoduše zahrát umí. Pivot Denveru si v NBA při výhře 136:105 připsal 36 bodů, 12...

12. prosince 2025

Jedeme zpět s ostudou, netajil Vašulín po prohře Sigmy na Gibraltaru

Daniel Vašulín bojuje o míč při zápase v Gibraltaru proti Lincolnu Red Imps v...

Od našeho zpravodaje na Gibraltaru Povedených osm minut stačilo olomouckým fotbalistům k získání zdánlivého klidu, když se po zranění se vracející Daniel Vašulín napřáhl na hranici šestnáctky a s pomocí teče o patu obránce poslal míč...

12. prosince 2025  7:40

Ukázali jsme charakter, chválil Hyský. Druhá žlutá pro Jemelku byla přísná

Plzeňský kouč Martin Hyský během utkání na Panathinaikosu.

Při svém druhém venkovním zápase v Evropské lize plzeňské fotbalisty k výhře nedovedl. Ale remízy 0:0 na půdě Panathinaikosu si vzhledem k dlouhému početnímu oslabení cenil. „Hráče musím pochválit,...

12. prosince 2025  7:15

Pastrňák čtyřmi body režíroval výhru, Rittich vychytal triumf nad Anaheimem

Bostonský křídelník David Pastrňák přijímá gratulace ke vstřelenému gólu.

Po nedávné pauze kvůli zranění ukázal David Pastrňák velký hlad po hokeji. Ze dvou startů po návratu do sestavy Bostonu vyprodukoval celkově sedm bodů. Naposledy bilancí 2+2 režíroval triumf Bruins...

12. prosince 2025  5:49,  aktualizováno  7:11

Jak se začít trefovat? Charvátové pomohli kouč i přítel: Prostě šikovné české ručičky

Lucie Charvátová a Lukáš Dostál při tréninku v Hochfilzenu.

Od našeho zpravodaje z Rakouska Radikálně změníte tvar pažby. Z úchopu ve tvaru hrušky stvoříte s pomocí 3D tiskárny jakýsi pomeranč. Vystřelíte v přípravě o 3 000 nábojů víc než před rokem. A najednou už vaše střelba není tím...

12. prosince 2025  6:50

Švýcarské hokejové hry 2025: program, výsledky, tabulky, kde sledovat

Česko - Finsko, mela před domácí brankou.

Hokejová reprezentace prochází poslední zkouškou před únorovou zimní olympiádou. Švýcarské hry odstartovaly výhrou českého týmu proti Finsku. Program turnaje, výsledky, soupisky i kde zápasy sledovat...

11. prosince 2025  11:08,  aktualizováno  23:39

Panathinaikos - Plzeň 0:0, hosté přežili dlouhé oslabení, bod může být postupový

Plzeňští fotbalisté po remíze na Panathinaikosu.

Plzeňští fotbalisté ani v šestém utkání hlavní fáze Evropské ligy neprohráli. Na půdě řeckého Panathinaikosu vybojovali remízu 0:0 a dostali se na hranici 10 bodů, která v uplynulém ročníku několika...

11. prosince 2025  19:50,  aktualizováno  23:32

Šulc svým gólem rozhodl o výhře Lyonu, Horníček vychytal vítězství pro Bragu

Pavel Šulc z Lyonu skóruje proti Go Ahead Eagles.

Fotbalisté Lyonu zvítězili v 6. kole Evropské ligy nad Deventerem 2:1 a udrželi si vedení v tabulce. Zápas rozhodl už v 11. minutě Pavel Šulc svým premiérovým gólem v této soutěži. Lukáš Horníček...

11. prosince 2025  23:29

Švédové v nájezdech udolali Švýcarsko, vyhráli i čtvrtý zápas na Euro Hockey Tour

Andre Petersson při nájezdu na Leonarda Genoniho.

Švédští hokejisté zvítězili při vstupu do Švýcarských her v Curychu nad domácí reprezentací 3:2 po nájezdech a uspěli i ve čtvrtém duelu v Euro Hockey Tour v sezoně. Po suverénním vystoupení na...

11. prosince 2025  23:10

Sparťanům odsunuli let kvůli mlze. Žádný problém, v neděli jsme ready, hlásil Priske

Sparťanský trenér Brian Priske slaví s fanoušky vítězství v Konferenční lize v...

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Když přicházel Brian Priske na tiskovou konferenci, ještě potvrzenou informaci neslyšel. Špitl mu ji až vedle sedící mluvčí: Sparťanští fotbalisté neodletí z rumunské Craiovy hned po zápase (2:1),...

11. prosince 2025  23:01

Lincoln - Olomouc 2:1, prohra s outsiderem komplikuje boj o postup

Jáchym Šíp ze Sigmy Olomouc proniká obranou Lincolnu Red Imps při utkání...

Olomoučtí fotbalisté odlétají z Gibraltaru s pachutí. Prohra 1:2 s domácím Lincolnem jim notně zkomplikovala boj o postup do jarní fáze Konferenční ligy. Český favorit v utkání vedl po rychlé brance...

11. prosince 2025  22:58

