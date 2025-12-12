Sjezd ONLINE: Ledecká v akci, naváže ve Svatém Mořici na povedený trénink?

O nejlepší čas v generálce na páteční klání Ledecká přišla až kvůli domácí Joaně Hählenové, která startovala z hloubi startovního pole. Švýcarka byla rychlejší o 13 setin. Do dnešního závodu Ledecká vstupuje s číslem 7. Přinese jí štěstí?
ONLINE: Sjezd žen ve Svatém Mořici
Sledujeme v podrobné textové reportáži.
V loňské sezoně lyžařského Světového poháru byla česká zimní univerzálka na pódiu jednou, ve Svatém Antonu brala ve sjezdu třetí místo. Kromě toho se jí ale v oblíbené disciplíně zadařilo na mistrovství světa v Saalbachu, kde si třetím nejlepším časem zajistila první medaili ze světového šampionátu na lyžích.
Velmi zajímavá podívaná se fanouškům naskytne, až se na trať vrhnou závodnice s čísly 15 a 16, dvě největší favoritky závodu.
První z nich je Italka Sofia Goggiaová, která se pokusí udělat první krok k pátému vítězství v celkovém hodnocení sjezdu. Hned po ní bude s tratí zápolit jednačtyřicetiletá veteránka Lindsey Vonnová, která jednoznačně vyhrála středeční trénink a která glóbus za nejrychlejší disciplínu alpského lyžování přebírala na konci sezony hned osmkrát.