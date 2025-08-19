Spory o můstek v Harrachově pokračují. Lyžařský svaz vyloučil šéfa skokanů Háčka

Rozhodnutí výkonného výboru SLČR souvisí se sporem ohledně rekonstrukce zchátralého můstku K-120 za 70 milionů korun, která ve skokanském areálu v Harrachově začala před měsícem. Pře se týká toho, že Háček coby ředitel Národního sportovního centra (NSC) Harrachov uzavřel darovací smlouvu s městem Harrachov, jejímž předmětem byly můstky a další nemovitosti a inventář NSC.
Harrachov po měsíci zastavil opravu skokanského můstku, kvůli při se Svazem lyžařů
Podle vyjádření svazu však s bezplatným převodem nesouhlasily jak SLČR, tak Lyžařský a turistický Bucharův klub, tedy dva ze tří zakládajících členů NSC s hlasovacím právem. „I přes vědomí, že svým jednáním poškodí zájmy SLČR, ovšem (Háček) uzavřel předmětnou darovací smlouvu, aniž by o této skutečnosti vyrozuměl orgány NSC nebo jakýkoliv orgán SLČR, čímž jednal jednoznačně v rozporu se stanovami SLČR a se stanovami NSC,“ uvedl svaz v úterním prohlášení.
Háček, jenž je předsedou skokanského úseku od roku 2023, v prohlášení pro server skoky.net řekl, že o bezplatném převodu všechny strany věděly.
„Obsah smlouvy v úplném znění byl všem členům znám a byl projednáván na zasedání výboru spolku dne 17. 7. 2025, za účasti veřejnosti. Stejně tak za účasti veřejnosti byla smlouva projednána na zastupitelstvu města Harrachova dne 26. 7. 2025. Ani jeden ze subjektů se veřejně nevyjádřil proti uzavření této smlouvy,“ vysvětloval Háček.
Harrachov minulý týden rekonstrukci můstku zastavil, protože svaz s Lyžařským a turistickým Bucharovým klubem podali návrh na vydání předběžného opatření, které by zamezilo nakládání s majetkem NSC, a Okresní soud v Semilech jim vyhověl.
Mluvčí svazu Tomáš Haisl tehdy ve vyjádření pro ČTK uvedl, že vydání předběžného rozhodnutí neznamená, že by rekonstrukce nemohla pokračovat, podle města Harrachov však spolek nemůže vykonávat činnost, což tvrdí i Háček: „V současné chvíli je činnost NSC Harrachov naprosto paralyzována, a to je jediné, čeho tímto neuváženým krokem žalující strany dosáhly.“ Na odvolání proti svému vyloučení má 30 dnů od doručení rozhodnutí.
Místo ostudy unikát. Opravený můstek v Harrachově má přilákat světové závody
V Harrachově je areál pro skokany a sdruženáře s pěti můstky, většina z nich byla postavená v 70. letech minulého století. Středisko je ale ve velmi špatném stavu, což si vyžádalo postupné uzavření můstků, včetně mamutího K-180.
Provizorně zprovoznit se místním nadšencům podařilo před několika lety tři malé můstky s kritickým bodem 40, 70 a 90 metrů, i ty ale potřebují větší obnovu. Jako první se začal před měsícem opravovat K-120. Cílem bylo přetvořit ho na můstek HS-162, tedy něco mezi běžně velkým a mamutím můstkem. V provozu měl být po opravě od prosince 2026.