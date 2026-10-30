„Výkonný výbor v tuto chvíli nemá platně zvolené členy, běžný chod svazu je však plně zajištěn prostřednictvím sekretariátu SLČR,“ uvedl svaz na webu.
Podle serveru Seznam Zprávy byla usnesení červnové konference zneplatněna na popud místopředsedy úseku skoků na lyžích Jakuba Jandy, podle nějž byly porušeny svazové stanovy v bodě rozdělování finančních prostředků.
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Spory o můstek v Harrachově pokračují. Lyžařský svaz vyloučil šéfa skokanů Háčka
Bývalému úspěšnému skokanovi se nelíbilo, že by skokani v příštím roce přišli o 2,5 milionu korun. Odvolací komise jeho námitku uznala a zrušila všechna usnesení konference, včetně volebních výsledků.
Lyžařský svaz se musí vypořádat se ztrátou zhruba 24 milionů korun, kterou skončilo pořádání lednového Světového poháru žen v alpském lyžování ve Špindlerově Mlýně. Na mimořádné konferenci, která se má konat 30. listopadu, mělo nové vedení odsouhlasit třicetimilionovou půjčku od České unie sportu.