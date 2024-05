Lyžaři ve vodním světě. Hvězdy dálkových běhů se utkaly bez sněhu

„Mám ten přístroj doma, ale poslední týdny na něj jenom koukám, když kolem něj chodím na zahradu, kde je teď na jaře spousta práce,“ poznamenal Řezáč. „V plné přípravě na tom dávám i hodinové tréninky, ale ne v tomhle nasazení.“

Byla to bez sněhu přísná výzva: Řezáč versus Gjerdalen, tři minuty naplno. „Po devadesáti vteřinách se svaly zaplaví laktátem a druhou půlku taháte v zataveném stavu. Strašné,“ ulevil si v cíli souboje Řezáč. Ač o generaci starší, v 51 letech dokázal Nora přesvědčivě porazit. Palubní počítač lyžařského trenažéru mu po třech minutách vypočítal průměr, který by mu za 30 minut umožnil soupaž ujet 9 300 metrů, Norovi o 200 metrů méně.

„Poklona, průměrný výkon přes 300 wattů po dobu tří minut, to je hodně slušná jízda,“ ocenil Řezáče přítomný Pavel Sehnal, majitel druhého nejnavštěvovanějšího akvaparku Evropy, jehož životní krédo zní: „Není důležité, kolik peněz jste během života vydělali, ale kolik lidí jste udělali šťastnými.“

Zkusil jsem si ten trenažér taky, abych měl přibližnou představu, o čem píšu. Vydržel jsem sotva dvě minuty a nedokázal jsem se dostat přes 300 wattů ani jedním jediným záběrem. Nemluvě o ukrutné bolesti v zádech i v rukách po těch pouhých 120 vteřinách. „Dřív se běhalo víc nohama, dnes se běhá na lyžích spíš rukama, takže trénink se tomu přizpůsobuje,“ upřesnil Řezáč.

Český specialista na dálkové zimní závody, před lety třetí v legendárním Vasově běhu, se však zdá být nezničitelný. Ještě stále nepomýšlí na konec kariéry: „My jsme se tu dnes s Tordem sešli dva smolaři na konci utrápené sezony, ale teď už se těším na další trénink i nové závody.“

V podobném duchu opáčil Nor, jenž v minulosti Vasův běh dokonce vyhrál: „Protrápil jsem se minulou zimu covidem, ale teď jedu dál!“

Z čeho je Řezáč rozpačitý, to jsou nové lyžařské regule se zákazem fluoridových vosků: „Řešit tyhle novoty na stará kolena, to je strašně složité. Zvlášť když se mi zdá, že těch fluoridů nebylo ve starých voscích zdaleka tolik, aby to nějak zásadně mohlo přírodě škodit.“

Vznikla z toho závodní obstrukce: všechny lyže musí před startem do skenerů, které prověřují, zda nebyly použity fluoridové vosky, to aby opravdu všichni měli stejné podmínky.

„Fluoridová lyže dojede při krátkých testech o sedm metrů dál, na 90 km to dělá rozdíl deset procent čili nějakých devět kilometrů, to je nedostižný náskok,“ vysvětlil Pavel Sehnal, sám vášnivý běžkař a vyznavač hesla „Hory jsou nejlepší tělocvična a hodina na běžkách je lepší než celý den u moře“.

A aby dodal Řezáčovi motivaci do dalších let dřiny, ve svém akvaparku na jižním okraji Prahy, kde si tahle letní lyžařská mučidla vybavená v nejnovějších verzích dokonce umělou inteligencí může vyzkoušet každý, ho veřejně popíchl: „Stando, já začal s běžkami v 45 letech a na Vasově běhu se během deseti účastí každý rok zlepšuju o 500 míst. Pokud nezrychlíš, za pět let tě mám.“