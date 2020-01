Bauer si připomněl slavné okamžiky: Nové Město je moje srdcovka

O uplynulém víkendu se do Nového Města na Moravě vrátil. I když už ne jako závodník. Přesto si na nedostatek práce Lukáš Bauer stěžovat nemůže. V sérii Visma Ski Classic patří jeho laufaři z eD system Bauer Teamu už několik let ke špičce a od jara je zodpovědný také za polskou reprezentaci mužů.



„Oproti předchozí sezoně jsme výsledkově o kus výš,“ pochvaluje si Bauer v rozhovoru pro MF DNES.

Uvítal jste návrat Světového poháru do Česka?

Jsem rád, že se distanční závody Světového poháru vrátily do Nového Města na Moravě, které bylo vždy tradiční baštou lyžařů.

Zažil jste tady slavné okamžiky. Co se vám vybaví jako první?

Naprosto senzační atmosféra, kdy byly tratě doslova obsypány diváky, kteří nás hlasitým skandováním hnali do cíle. Zažil jsem i divácký rekord, převyšující třicet tisíc diváků. To byla atmosféra, kterou nezapomenete!

A vy jste navíc v Novém Městě častokrát býval v hlavní roli...

Je pravda, že po sportovní stránce se mi tady většinou dařilo. Vyhrál jsem zde svůj první závod Světového poháru, položil základ k celkovému vítězství v Tour de Ski a dvakrát vyhrál Zlatou lyži... Prostě Nové Město je moje srdcovka.

Velkou většinu závodů jste absolvoval na původních novoměstských tratích, byť později různě modifikovaných. Jak se vám líbí ty současné?

Musím přiznat, že mi úplně k srdci nepřirostly, ale i tak na nich vyhraje ten nejlepší. Těšil jsem se na plánovanou kombinaci s původními kopci, jako jsou „Houpačky“ a legendární „Esíčka“, ale z důvodu špatných sněhových podmínek k tomu bohužel nedošlo. I přesto předvedli novoměstští pořadatelé opět skvělou práci. Závodníci i diváci si víkend užili.

Pomůže návrat SP znovu zvýšit zájem o běžecké lyžování?

Ano, myslím, že pořádání vrcholné sportovní akce v České republice určitě má potenciál přitáhnout více pozornosti ke konkrétnímu sportu a může oslovit mladé sportovce.