Lukáš Bauer po pěti letech skončil jako trenér polských běžců na lyžích

Lukáš Bauer po pěti letech skončil v trenérském angažmá u polského reprezentačního týmu běžců na lyžích. Jeho poslední akcí bylo víkendové finále Světového poháru ve Falunu. Medailista z olympijských her a mistrovství světa to už před vyvrcholením sezony avizoval na facebooku. Podle předloňské dohody měl u polského výběru působit až do zimních olympijských her 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo, po neúspěšné sezoně s ním ale svaz ukončil spolupráci.