Bauer a loučení s laufy: Jestli je to jen přerušení, ukáže budoucnost

Pódiová umístění v mnoha závodech Ski Classics, šest umístění v nejlepší desítce týmů nebo deset závodníků v TOP 10 v rámci individuálního hodnocení seriálu. To vše má na kontě tým Lukáše Bauera v lyžařských maratonech, kde se prezentoval skvělými výsledky dlouhých sedm sezon.

Pro ukončení činnosti úspěšného týmu se Lukáš Bauer rozhodl po dvou sezonách, ve kterých plnil souběžně roli trenéra polské mužské reprezentace a ředitele eD system Bauer Teamu.

Bauerův týmuv celkovém pořadí Ski Classics 2014/2015 - 9. místo

Team Pioneer Investments 2015/2016 - 6. místo

Team Pioneer Investments - Craft 2016/2017 - 7. místo

Team Pioneer Investments 2017/2018 - 4. místo

Bauer Ski Team 2018/2019 - 5. místo

eD system Bauer Team 2019/2020 - 6. místo

eD system Bauer Team 2020/2021 - 15. místo

eD system Bauer Team

„Došel jsem k názoru, že ta kombinace není pro tým prospěšná, byť jsem na začátku věřil, že se podaří skloubit obojí. Nebylo to ale optimální a než přežívat, tak jsem se rozhodl činnost týmu ukončit - i s ohledem na úspěšnou historii. Nezavírá se mi to lehce, ale než lpět na něčem, co sám brzdím, je lepší to pro tuhle chvíli ukončit. Jestli je to konec definitivní, nebo půjde jen o přerušení, ukáže budoucnost,“ říká Bauer.

Medailista z olympijských her i mistrovství světa v běžeckém lyžování zvažoval konec maratonského týmu už delší dobu a definitivní rozhodnutí přišlo v průběhu letošní sezony. „Přemýšlel jsem o tom už loni, když se ukázalo, že týmu nemůžu věnovat tolik času, jak bych chtěl. Definitivní rozhodnutí padlo po Vasově běhu, oznámit jsem to ale chtěl až po skončení sezony.“

Před posledním ročníkem prošel tým výraznou obměnou a dal příležitost českým závodníkům, kteří by v budoucnu mohli v lyžařských maratonech bojovat o zajímavá umístění.

„To se podařilo, protože se výborně ukázal Adam Matouš. S ohledem na jeho věk a do té doby nulové zkušenosti s maratony jezdil výborně. Určitě je to příslib do budoucna a byl bych rád, aby pokračoval. I náš titulární partner deklaroval, že by chtěl pokračovat v podpoře maratonského lyžování, takže teď společně hledáme tým, kde by mohl být eD system aktivní. Poohlížíme se u nás i ve Skandinávii. Odkaz našeho týmu by tak mohl pokračovat propojením titulárního partnera s Adamem a nějakým novým týmem,“ prozrazuje Bauer.

Sedm ročníků mezi elitou

Lukáš Bauer svůj maratonský tým založil v roce 2014. Od začátku měl mít mezinárodní přesah a cílem bylo konkurovat dominantním skandinávským celkům.

„Cíl se podařilo splnit, většinu sezon jsme byli nejúspěšnějším neskandinávským týmem, což je obrovský úspěch. Před třemi lety jsme dokonce byli v soutěži týmů čtvrtí s minimální ztrátou na třetího. Našim závodníkům se podařilo vyhrát spoustu závodů, nejúspěšnější byla Katka Smutná a Ilja Černousov. Celkově jsme zanechali výraznou stopu v historii lyžařských maratonů,“ těší Bauera.

Umístění členů Bauerova týmu TOP 10 celkově: 2. místo 2017/2018

Kateřina Smutná 3. místo 2018/2019 + 2019/2020

Kateřina Smutná 4. místo 2020/2021

Kateřina Smutná 7. místo 2015/2016

Lina Korsgrenová 7. místo 2016/2017

Barbara Jezeršeková 8. místo 2014/2015

Adéla Boudíková 8. místo 2016/2017 + 2017/2018

Ilja Černousov 10. místo 2019/2020

Roxane Lacroixová

Největším týmovým úspěchem bylo 4. místo v celkovém pořadí v sezoně 2017/2018 a 5. příčka o rok později. V nejlepší desítce se Bauerův tým objevil šestkrát, ať už pod původním jménem Team Pioneer Investments, názvem Bauer Ski Team v nejúspěšnější sezoně nebo jako eD system Bauer Team v posledních třech letech.

V celkovém individuálním hodnocení byli členové Bauerova týmu v elitní desítce desetkrát, Kateřina Smutná dokonce třikrát na stupních vítězů. Triumf v závodě Ski Classics si v barvách Bauerova týmu připsala několikrát právě Smutná a také Ilja Černousov. Sám Lukáš Bauer byl v roce 2019 vyhlášený nejlepším týmovým ředitelem sezony ve Ski Classics.

„Pro mě to budou skvělé vzpomínky. Díky působení v laufech jsem poznal spoustu výborných lidí, podíval se i do jiného odvětví lyžování a v jiné pozici. Bylo to skvělé období a loučení je těžké. Vždycky jsem si myslel, že když tým jednou skončí, tak to bude kvůli tomu, že se mi ho nepodaří finančně zajistit. Nakonec je ale důvodem kombinace nedostatku času a personální části, ve které bylo vždy náročné tým zajistit kvalitními lidmi – ať už na straně servisu, nebo mezi závodníky. Tohle v současnosti vidím jako nereálné a jde o hlavní důvod konce týmu,“ přiznává Bauer.

Za sedm sezon se v barvách jeho týmu představilo alespoň v jednom závodě Ski Classics třicet závodníků a závodnic různých národností. „I to pro mě byla výzva, kterou jsem si stanovil – abychom měli nadnárodní přesah. V některých ohledech jsme byli průkopníky, přicházeli jsme se svojí vizí a nápady. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na tom projektu podíleli – bez spolupracujícího týmu servismanů a závodníků by se nic z toho nepodařilo uskutečnit, stejně jako bez našich partnerů, kteří nám dali možnost zrealizovat náš sen. Nejvíc bych chtěl ale poděkovat mojí ženě a dětem, že mi umožnily tým vybudovat a věnovat se mu, protože to zabralo strašně času.“

Svůj čas bude Lukáš Bauer dál věnovat trénování polské mužské reprezentace, se kterou už zahájil první soustředění před nadcházející sezonou. Do seriálu dálkových běhů Ski Classics už ale jeho tým nezasáhne.