S Novákem máme vysoká očekávání, říká Šeller. Soustředí se na sprint

„Věřím, že jsme na úvodní závod dobře nachystáni,“ říká devětadvacetiletý závodník Sport clubu Plzeň, který debutoval v prestižním seriálu již před jedenácti lety a od té doby je stálým členem reprezentace.

Jak jste spokojený s přípravou na novou sezonu?

Po letní přípravě jsme na přelomu října a listopadu tradičně ladili formu ve dvou vysokohorských kempech – Livignu a Davosu. První část byla trošku opatrnější co se týká intervalových tréninků, až postupně jsme přidávali na intenzitě. Pak jsme potrénovali ještě doma a teď už se chystáme do Finska, kde to příští pátek všechno začne.

Byla příprava nějak odlišná od minulých let?

Z devadesáti procent se držíme zaběhnutého modelu, toho co máme vyzkoušené a dlouhodobě nám funguje. Jen pár věcí zkoušíme nově. Reagujeme třeba na funkční vyšetření, což by nás mohlo posunout zase o kus dál. Přínosná je i spolupráce s norským trenérem techniky Andersenem.

V loňském roce jste zkoušel změnit stravování, jak jste na tom s jídelníčkem nyní?

Já se vrátil k tomu, na co jsem byl zvyklý. Náš tým začal spolupracovat s firmou, která se zabývá prémiovými doplňky stravy, čehož také částečně využívám. Snažím se vyslechnout co nejvíce názorů a pak zvolím, co mi vyhovuje. Ale už nechci chodit z extrému do extrému, jako tomu bylo dříve.

V minulé sezoně jste kombinoval sprinty s distančními závody. Bude to tak i letos?

Moje hlavní ambice je být co nejrychlejší ve sprintu. Když vyjdou i nějaké distanční závody, tak si je rád zajedu. Nemám s tím problém, ale nejdůležitější jsou pro mne závody Světového poháru. Jak ve sprintu, tak i týmové sprinty, které mi sedí. Vysoké očekávání máme ve dvojici s Michalem Novákem. Věřím, že oba budeme zdravotně v pořádku a naše ambice se naplní.

Právě česká jednička Michal Novák se ale stále zotavuje po operaci slepého střeva a vynechá úvod seriálu. S kým tedy nastoupíte do team sprintu?

Rád bych byl ve dvojici s Ondřejem Černým, ale podle týmové strategie to vypadá, že dostane přednost někdo z distančních závodníků. Uvidíme, jak to dopadne a s kým nakonec pojedu.

Příští rok se koná mistrovství světa v klasickém lyžování v norském Trondheimu, koukáte už i tímto směrem?

Ano, mojí snahou bude odjet na šampionát v co nejlepší formě. V Trondheimu už jsem závodil loni a myslím, že trať pro sprint volnou technikou by mně mohla sedět. Na klasický team sprint jsem z parametrů trati doslova nadšený a věřím, že tam na konci února můžeme uspět.