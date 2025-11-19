Samba na sněhu. Brazílie velebí lyžařského šampiona, Braathen obdivoval Ronaldinha

Michal Koubek
  7:30
Počet lyžařských středisek byste tu napočítali na prstech jedné ruky, největší má jen dvě uměle zasněžované sjezdovky s celkovou délkou pouhých pět set metrů. Místní zde s nábožnou úctou hltají hlavně fotbal. Zimní sporty? Unikum. Třeba na olympijských hrách Brazílie dosud brala nejlépe deváté místo v Turíně 2006 zásluhou snowboardcrossařky Isabel Clarkové Ribeirové a ani ve Světových pohárech dosud nezískala jediné vítězství.
Lucas Pinheiro Braathen se připravuje na start slalomu v Levi.

Lucas Pinheiro Braathen se připravuje na start slalomu v Levi. | foto: AP

Lucas Pinheiro Braathen se raduje z triumfu ve slalomu v Levi.
Brazilský reprezentant Lucas Pinheiro Braathen na trati slalomu v Levi.
Lucas Pinheiro Braathen (uprostřed) slaví triumf ve slalomu v Levi. Vlevo je...
Lucas Pinheiro Braathen v cíli slalomu v Levi.
6 fotografií

Už to ale neplatí. Slalomář Lucas Pinheiro Braathen se o něj v neděli postaral.

Jihoamerický gigant se teprve probouzel do nového dne, teploměr už na některých místech ukazoval tropickou třicítku, on ale za třeskutého mrazu daleko za polárním kruhem v Levi ovládl úvodní slalom speciál sezony.

Historický triumf pro Brazílii. Pinheiro Braathen vyhrál slalom v Levi

Druhého Francouze Clementa Noëla porazil o 31 setin, v cíli se roztančil v rytmu samby, za triumf obdržel živého soba, a když hrála hymna, i jemu se celý ten výjev zdál dost bláznivý.

„Nemám vůbec slov,“ dojímal se pětadvacetiletý Pinheiro Braathen. „Když jsem vyrůstal, hltal jsem tuhle píseň při fotbalových zápasech. Inspirovala mě, abych začal se sportem. A teď ji slyším tady.“

Přelomový moment?

Jistě.

Šok?

Kdepak, čekalo se, kdy se triumfu dočká.

Lucas Pinheiro Braathen se raduje z triumfu ve slalomu v Levi.

Pinheiro Braathen samozřejmě není žádný exot, jak se lyžařským odvážlivcům z podobných končin přezdívá. Narodil se v Norsku, ve Světovém poháru pro něj vybojoval dvanáct pódiových umístění a v roce 2023 zvedl nad hlavu malý křišťálový glóbus za slalom. Jenže posléze se rozhádal s tamním svazem ohledně marketingových práv, ve třiadvaceti udivil oznámením o konci kariéry a rok vůbec nezávodil. Zasněžené svahy mu ovšem začaly chybět, a tak se vrátil. Jen kombinézu Seveřanů vyměnil za brazilskou.

„Konečně se cítím svobodný. Moje mise je, že chci ostatním ukázat, aby se odvážili jít za svými sny. Ať už jsou jakékoliv,“ burcuje. „Myslím, že krása sportu spočívá v rozmanitosti. Bavilo by vás sledovat závody, kdybychom byli všichni stejně dobří, všichni bychom vypadali stejně a mluvili stejně?“

Holanďan Hirscher, Brazilec Braathen. Co na návrat hvězd říkají pravidla?

On se chce ze všech škatulek vymanit. Je extrovert, showman. Miluje výstřední oblečení, sbírá nábytek, hltá umění, příležitostně vystupuje jako dýdžej. Byt má v italském městě módy Miláně, další zase v rakouském Altenmarktu.

Reprezentaci Brazílie si nezvolil jen tak ze svého rozmaru, nejde ani o nákup sportovců jako v případě zámožných arabských zemí. Na Pinheiru Braathenovi je poznat, že má tenhle stát v srdci.

Jeho přítelkyní je herečka Isadora Cruzová. Hrdě se prezentuje prostředním jménem, které v portugalštině znamená borovice. Má ho po své matce Alessandře, díky níž obdržel brazilské občanství a s níž se ve třech letech po rozvodu rodičů daleko za oceán na čas odstěhoval.

I v dětství spíš snil, že se uživí jako fotbalista. Hrdinu si našel v kouzelníkovi s balonem Ronaldinhovi.

„V Brazílii jsem byl gringo (cizinec bílé pleti),“ vzpomínal pro web svého sponzora Red Bull. „Ale jakmile kopete do fotbalového míče, nezáleží, jak vypadáte, odkud jste nebo co máte na sobě.“

Lyžování zprvu vlastně nesnášel. Do péče ho nakonec získal otec – Nor, se kterým kvůli jeho práci neustále pendloval od jednoho lyžařského střediska ke druhému. Braathen starší synka postrkoval, ať se jako ostatní děti taky sklouzne, jenže on jen kroutil hlavou.

Lyžařská elita v Česku

Po třech letech se do Špindlerova Mlýna vrací Světový pohár alpských lyžařek. V sobotu 24. ledna se zde pojede obří slalom, o den později slalom speciál. Pro závodnice zaměřené na technické disciplíny půjde o generálku na olympijské hry, proto organizátoři čekají účast největších hvězd. Vstupenky jsou v prodeji na oficiálních webových stránkách.

„Vymýšlel jsem si nejrůznější lži,“ líčil. „Řekl jsem mu: Jsem Brazilec, sníh nemám v krvi. V takových teplotách budu nemocný, moje nohy jsou stvořené pro pláže a ne pro přeskáče.“

Až v osmi letech, když viděl místní závodníky, jak rychle a elegantně sviští z kopce dolů, ho tenhle sport pohltil. A tak to všechno začalo. V osmnácti letech debutoval ve Světovém poháru, o dva roky později slavil premiérové vítězství. Nezastavilo ho ani vážné zranění kolene, propracoval se mezi absolutní slalomářskou špičku.

Což potvrzuje i nyní v brazilských barvách. Loni pro ni vybojoval pět pódiových umístění, už tím psal historii. Nyní do ní ale své jméno vetkal ještě výrazněji.

