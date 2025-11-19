Už to ale neplatí. Slalomář Lucas Pinheiro Braathen se o něj v neděli postaral.
Jihoamerický gigant se teprve probouzel do nového dne, teploměr už na některých místech ukazoval tropickou třicítku, on ale za třeskutého mrazu daleko za polárním kruhem v Levi ovládl úvodní slalom speciál sezony.
Historický triumf pro Brazílii. Pinheiro Braathen vyhrál slalom v Levi
Druhého Francouze Clementa Noëla porazil o 31 setin, v cíli se roztančil v rytmu samby, za triumf obdržel živého soba, a když hrála hymna, i jemu se celý ten výjev zdál dost bláznivý.
„Nemám vůbec slov,“ dojímal se pětadvacetiletý Pinheiro Braathen. „Když jsem vyrůstal, hltal jsem tuhle píseň při fotbalových zápasech. Inspirovala mě, abych začal se sportem. A teď ji slyším tady.“
Přelomový moment?
Jistě.
Šok?
Kdepak, čekalo se, kdy se triumfu dočká.
Pinheiro Braathen samozřejmě není žádný exot, jak se lyžařským odvážlivcům z podobných končin přezdívá. Narodil se v Norsku, ve Světovém poháru pro něj vybojoval dvanáct pódiových umístění a v roce 2023 zvedl nad hlavu malý křišťálový glóbus za slalom. Jenže posléze se rozhádal s tamním svazem ohledně marketingových práv, ve třiadvaceti udivil oznámením o konci kariéry a rok vůbec nezávodil. Zasněžené svahy mu ovšem začaly chybět, a tak se vrátil. Jen kombinézu Seveřanů vyměnil za brazilskou.
„Konečně se cítím svobodný. Moje mise je, že chci ostatním ukázat, aby se odvážili jít za svými sny. Ať už jsou jakékoliv,“ burcuje. „Myslím, že krása sportu spočívá v rozmanitosti. Bavilo by vás sledovat závody, kdybychom byli všichni stejně dobří, všichni bychom vypadali stejně a mluvili stejně?“
Holanďan Hirscher, Brazilec Braathen. Co na návrat hvězd říkají pravidla?
On se chce ze všech škatulek vymanit. Je extrovert, showman. Miluje výstřední oblečení, sbírá nábytek, hltá umění, příležitostně vystupuje jako dýdžej. Byt má v italském městě módy Miláně, další zase v rakouském Altenmarktu.
Reprezentaci Brazílie si nezvolil jen tak ze svého rozmaru, nejde ani o nákup sportovců jako v případě zámožných arabských zemí. Na Pinheiru Braathenovi je poznat, že má tenhle stát v srdci.
Jeho přítelkyní je herečka Isadora Cruzová. Hrdě se prezentuje prostředním jménem, které v portugalštině znamená borovice. Má ho po své matce Alessandře, díky níž obdržel brazilské občanství a s níž se ve třech letech po rozvodu rodičů daleko za oceán na čas odstěhoval.
I v dětství spíš snil, že se uživí jako fotbalista. Hrdinu si našel v kouzelníkovi s balonem Ronaldinhovi.
„V Brazílii jsem byl gringo (cizinec bílé pleti),“ vzpomínal pro web svého sponzora Red Bull. „Ale jakmile kopete do fotbalového míče, nezáleží, jak vypadáte, odkud jste nebo co máte na sobě.“
Lyžování zprvu vlastně nesnášel. Do péče ho nakonec získal otec – Nor, se kterým kvůli jeho práci neustále pendloval od jednoho lyžařského střediska ke druhému. Braathen starší synka postrkoval, ať se jako ostatní děti taky sklouzne, jenže on jen kroutil hlavou.
„Vymýšlel jsem si nejrůznější lži,“ líčil. „Řekl jsem mu: Jsem Brazilec, sníh nemám v krvi. V takových teplotách budu nemocný, moje nohy jsou stvořené pro pláže a ne pro přeskáče.“
Až v osmi letech, když viděl místní závodníky, jak rychle a elegantně sviští z kopce dolů, ho tenhle sport pohltil. A tak to všechno začalo. V osmnácti letech debutoval ve Světovém poháru, o dva roky později slavil premiérové vítězství. Nezastavilo ho ani vážné zranění kolene, propracoval se mezi absolutní slalomářskou špičku.
Což potvrzuje i nyní v brazilských barvách. Loni pro ni vybojoval pět pódiových umístění, už tím psal historii. Nyní do ní ale své jméno vetkal ještě výrazněji.