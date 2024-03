Lyžař Brazílie jako favorit. Brzy realita. Proč Braathen zvolil exotiku?

Byl loňský říjen, seděl na tiskové konferenci, otíral si oči, ve kterých se mu leskly slzy, a oznamoval: „Končím kariéru.“

Ve třiadvaceti letech už Nor Lucas Braathen patřil k největším hvězdám točivých disciplín. V minulé sezoně získal malý glóbus za slalom, celkem opanoval pět závodů Světového poháru a třináctkrát vystoupal na pódium.

A teď z ničeho nic končil. Jen dva dny před startem nové sezony. Šokující zpráva!

Jenže uplynulo pár měsíců a Braathen mnohé zaskočil znovu. Opět svolal novináře, tentokrát dorazil s úsměvem, oblečený v zeleném svetru a v portugalštině spustil: „Vracím se. Budu závodit za Brazílii.“

Říkáte si, co to do něj vjelo?

Proč zimní velmoc vyměnil za zemi s největším deštným pralesem na světě? Proč se vzdal severského tréninkového know-how a bude se na zasněžených svazích snažit získat pozornost více než dvousetmilionového národa, který s takřka nábožnou úctou hltá fotbalový míč?

Lucas Pinheiro Braathen oznamuje, že bude reprezentovat Brazílii.

Na první pohled může jeho počínání znít bláznivě. Bližší pohled ale naznačuje, že u norských zimních hegemonů není vše zrovna ideální.

Už léta zde panuje mezi reprezentanty a lyžařských svazem, pod který spadají právě alpské či běžecké disciplíny, napětí. Jeho hlavním důvodem jsou osobnostní a marketingová práva. Závodníci totiž nemohou využívat žádnou reklamní plochu na oblečení pro osobní sponzory, pokud jsou jiní než ti svazoví.

Pravidla platí nejen při závodech, ale i pokud jde o prezentaci mimo ně. Za jejich porušení hrozí pokuta.

Právě ta byla poslední kapkou, proč dal Braathen norské reprezentaci sbohem. Místo značky Helly Hansen, která má smlouvu se svazem, se totiž promenádoval v oblečení J. Lindeberg, za což měl platit.

„Šlo o extrémně neuctivé zacházení,“ vysvětloval v říjnu muž, který má brazilské občanství po matce a jeho celé jméno zní Lucas Pinheiro Braathen. „Vždy jsem následoval své sny a to, co mě dělalo šťastným. Ale posledních pár měsíců jsem šťastný nebyl. Proto končím kariéru. Poprvé za několik měsíců se cítím opravdu svobodný.“

Lucas Pinheiro Braathen už převzal nablýskanou helmu s brazilskou vlajkou.

S jeho rozhodnutím souzněla spousta slavných krajanů. Sdruženář Jarl Magnus Riiber loni řešil podobný problém, kdy na sociální sítě umístil snímky s jiným než svazovým partnerem.

Stěžují si běžci Johannes Hösflot Klaebo či někdejší hvězda Petter Northug. Oba se podle norských médií kvůli sporům rozhodli opustit reprezentaci a částečně si uvolnit ruce tím, že si budou přípravu hradit individuálně.

Sjezdař Aleksander Aamodt Kilde se kvůli vleklým neshodám s funkcionáři pustil do právní tahanice.

A i slalomář Henrik Kristoffersen měl při listopadové návštěvě Prahy podobný názor. „Sportovci obětují strašně, opravdu strašně mnoho. Jenže od federace toho nazpět moc nedostávají. A své sponzory, pokud nejde o dodavatele vybavení, mít prakticky nemohou,“ líčil.

Navíc se podle něj tamní svaz o závodníky zajímá až tehdy, kdy jsou úspěšní. Jako mladému mu prý všechno platili rodiče, dokonce i v době, kdy debutoval mezi dospělými, ho stále dotovala rodina. „Až když jsem byl třetí na olympiádě, za mě nemuseli nic platit. A pak přijde federace a vezme mi skoro všechna marketingová práva?“ kroutil hlavou.

Norský lyžařský svaz uvedl, že ho situace mrzí, a vyčlenil skupinu, která se stížnostmi sportovců zabývá a bude se snažit dojít ke spokojenosti všech stran.

Ke shodě ale zatím nedošlo, problém pořád trvá. „Pokud to tak půjde dál, další případy budou následovat,“ varoval Kristoffersen.

Braathen tak nemusí být jediný. Jeho přestupu by podle všeho nic bránit nemělo. „Vím, že se pouštím na neprobádanou půdu,“ uvědomuje si. „Ale já se chtěl vždycky odlišit. Do sportu jsem chtěl přinést rozmanitost, ukázat, že je všechno možné a že nezáleží kdo jste nebo odkud jste.“

Dříve neuvěřitelná představa – brazilská hymna po lyžařských závodech – se tak od nové sezony možná stane realitou.