Nejlepší české skoky v sezoně. Karolína Indráčková obsadila v Ljubnu 24. místo

Ziskem sedmi bodů v jediném závodě překonala dosavadní pětibodový příděl v ročníku a posunula se do pozice české jedničky před mladší sestru Anežku, která dosud rovněž nasbírala 12 bodů.

Závod stejně jako v sobotu vyhrála domácí hvězda Nika Prevcová. Dvěma skoky za 90 metrů si zajistila čtvrté pohárové vítězství za sebou a upevnila vedení v seriálu.

Indráčková neudržela 17. místo po prvním kole, i tak si spravila náladu po předchozích dnech ve Slovinsku. V sobotu nepostoupila do druhého kola a nebyla spokojená ani s páteční kvalifikací.

„Za dnešní body jsem ráda. Jsem ráda, že to klaplo, je to takové povzbuzující. V pátek a v sobotu to nebyly skoky, to bylo otřesné. Nepohlídala jsem si základní věci a úplně jsem se za to styděla,“ konstatovala Indráčková na svazovém webu. „Na dnešek jsem se ale dokázala vzpamatovat, už se tomu dalo říkat skoky a je to před dalším víkendem povzbuzující,“ dodala.

Teprve potřetí v kariéře se do závodu kvalifikovala další česká reprezentantka Veronika Jenčová a obsadila 34. místo.