Švédská běžkyně Svahnová měla na Tour de Ski pozitivní test na covid

Švédský tým se po příjezdu do Val di Fiemme podrobil testům a o pozitivním výsledku Svahnové informoval reprezentační lékař Per Andersson s tím, že jedenadvacetiletá lyžařka je bez příznaků. Svahnová i všichni, co s ní přišli do kontaktu, byli umístěni do izolace.

„Dnes také podstoupila PCR test, aby potvrdil, jestli je skutečně nakažená, nebo jde o falešně pozitivní výsledek,“ citoval Anderssona web deníku Aftonbladet.

Páteční závod s hromadným startem na 10 km je na programu od 15:35, v sobotu čeká lyžařky sprint a Tour de Ski zakončí nedělní stoupání na sjezdovce Alpe Cermis.

Svahnová vyhrála první dvě etapy Tour de Ski sprint a desítku klasicky s hromadným startem ve Val Müstair. V průběžném pořadí miniseriálu jí patří šestnácté místo se ztrátou tři a půl minuty na vedoucí Američanku Jessie Digginsovou. V hodnocení Světového poháru je Švédka desátá.