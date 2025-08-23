FIS úřadujícího mistra světa Lindvika a Forfanga obvinila před necelými dvěma týdny krátce poté, co se oba olympijští vítězové vrátili v letní Grand Prix do národního týmu. Do suspendace se bude oběma skokanům zpětně započítávat i doba, kdy měli bezprostředně po vypuknutí skandálu na MS dočasně zastavenou činnost, což bylo zhruba tři týdny.
|
Velký skandál na MS. Norové si upravovali kombinézy, k podvodu se přiznali
FIS při vyšetřování nenašla důkaz, že by závodníci o nedovolených úpravách kombinéz věděli, z manipulace proto obviněni nebyli. Oba ale podle federace uznali, že si měli své věci překontrolovat a pokládat otázky.
Verdikt nad odpovědnými osobami zatím vynesen nebyl. Norská televizní stanice TV2 ale už dříve informovala, že pro hlavního trenéra Magnuse Breviga a jeho dva asistenty požaduje FIS zákaz činnosti na rok a půl.
|
Skokani měli vědět víc, tvrdí FIS. Norům hrozí za porušení etického kodexu distanc
Aféra s nedovolenými úpravami kombinéz vypukla během březnového šampionátu v Trondheimu krátce po závodu na velkém můstku. Manipulaci s kombinézami Lindvika a Forfanga odhalilo anonymní video. Lindvik, který se o několik dní dříve stal mistrem světa na středním můstku, přišel zpětně o stříbro z velkého můstku.