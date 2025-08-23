Tříměsíční distanc. Lindvik a Forfang pykají za skandál s kombinézami na MS

Norští skokani na lyžích Marius Lindvik a Johann André Forfang přijali od Mezinárodní lyžařské federace FIS tříměsíční trest za porušení etického kodexu při skandálu s upravenými kombinézami na mistrovství světa. O dohodě a suspendaci informovala FIS na svém webu. Oba závodníci dále zaplatí pokutu 2 000 švýcarských franků. O verdiktu v případě tří obviněných norských funkcionářů národního týmu etická komise FIS zatím nerozhodla.
Marius Lindvik v akci na světovém šampionátu ve skocích na lyžích.

Marius Lindvik v akci na světovém šampionátu ve skocích na lyžích. | foto: AP

Norský skokan na lyžích Marius Lindvik na mistrovství světa.
Trenér norských skokanů na lyžích Magnus Brevig přichází za novináři.
Norský skokan na lyžích Marius Lindvik na světovém šampionátu.
Norský skokan na lyžích Johann André Forfang.
FIS úřadujícího mistra světa Lindvika a Forfanga obvinila před necelými dvěma týdny krátce poté, co se oba olympijští vítězové vrátili v letní Grand Prix do národního týmu. Do suspendace se bude oběma skokanům zpětně započítávat i doba, kdy měli bezprostředně po vypuknutí skandálu na MS dočasně zastavenou činnost, což bylo zhruba tři týdny.

Velký skandál na MS. Norové si upravovali kombinézy, k podvodu se přiznali

FIS při vyšetřování nenašla důkaz, že by závodníci o nedovolených úpravách kombinéz věděli, z manipulace proto obviněni nebyli. Oba ale podle federace uznali, že si měli své věci překontrolovat a pokládat otázky.

Verdikt nad odpovědnými osobami zatím vynesen nebyl. Norská televizní stanice TV2 ale už dříve informovala, že pro hlavního trenéra Magnuse Breviga a jeho dva asistenty požaduje FIS zákaz činnosti na rok a půl.

Skokani měli vědět víc, tvrdí FIS. Norům hrozí za porušení etického kodexu distanc

Aféra s nedovolenými úpravami kombinéz vypukla během březnového šampionátu v Trondheimu krátce po závodu na velkém můstku. Manipulaci s kombinézami Lindvika a Forfanga odhalilo anonymní video. Lindvik, který se o několik dní dříve stal mistrem světa na středním můstku, přišel zpětně o stříbro z velkého můstku.

