„Jela jsem jako šestá, v té době ještě bylo na trati spoustu sněhu a málo vyjetých stop. Upřímně jsem nečekala, že by se s takovým číslem dalo vyhrát,“ povídala. „Tak jsem si prostě jen řekla: Dobře, zkusím to. Půjdu do toho naplno.“
Vyplatilo se.
Po závodě se zachumlala do péřové bundy, sedla si do horkého křesla a sledovala, jak si vedou její soupeřky. Když viděla, jak jedna favoritka za druhou končí až za ní, začala se smát čím dál tím víc.
V menší, ale natřískané tribuně za cílem to pořádně vřelo. Mezi fanoušky se to hemžilo transparenty s její podobiznou či hesly: „Lindsey, milujeme tě!“
Její velkolepý návrat zkrátka táhne. Fanoušci ji adorují. Je vážně obdivuhodné, co tahle žena dokáže.
„Jsem docela tvrdohlavá a cílevědomá osoba. Taky jsem děsně soutěživá,“ vysvětluje své aktuální úspěchy někdejší čtyřnásobná vítězka Světového poháru, dvojnásobná mistryně světa a olympijská šampionka. „Jsem vděčná, že takovéhle vlastnosti v sobě mám.“
Že bude takhle řádit, se přitom ještě před pár lety zdálo jako naprosté sci-fi.
Vonnová kariéru ukončila v roce 2019. Dostala se totiž do bodu, kdy se rozhodla, že už si nechce dál huntovat tělo častými zraněními. V dubnu 2024 jí ale lékaři vpravili do kolene, s kterým měla největší problémy, titanovou destičku. Po několika dnech veškerá bolest odezněla a po letech ji zase lyžování přinášelo jen radost.
A tak začala přemýšlet: Co kdybych se zkusila ještě vrátit?
„Trénuju dvoufázově, zvládnu zátěž, kterou jsem neměla od svých dvaceti let. Na svůj věk se rozhodně necítím,“ vysvětlovala tehdy.
Už v minulé sezoně udivila. Třikrát se probojovala do první desítky, ve finále elitního seriálu v domácím Sun Valley dojela dokonce druhá.
V této zimě vyloženě září. Skoro jako za starých časů!
Jejím nejhorším výsledkem je čtvrté místo, jinak při pěti dalších startech pokaždé skončila na pódiu. Vévodí dílčímu hodnocení sjezdu a v Zauchensee si připsala druhé vítězství. Ve zkráceném a jinak těsném závodě druhou Norku Kajsu Vickhoff Lieovou předčila o 37 setin.
Celkově ve Světovém poháru přidala už 84. prvenství a jen dva triumfy jí chybí k vyrovnání zápisu Švéda Ingemara Stenmarka, který ve své první části kariéry naháněla a který byl v době, než na svahy vtrhla Mikaela Shiffrinová, absolutním maximem.
„Dobrý závod. Fakt dobrý,“ šibalsky se v Zauchensee ve velkém rozhovoru pro iDNES.cz usmál někdejší norský fenomén a dvojnásobný vítěz elitního seriálu Aksel Lund Svindal, jenž před sezonou posílil její tým.
Vonnová zase zářila: „Jsem spokojená. Předvedla jsem přesně to, co jsem chtěla. Jela jsem podle plánu. Jde pro mě i o povzbuzení do dalších závodů. Včetně olympijských her.“
Vysvětlila, že tím konkrétně myslela průjezd zatáčky Panorama v soutěsce mezi dvěma kopci. Vlétla do ní mnohem rychleji než sokyně a držela přímější linii.
„Trenéři trochu váhali, jestli jde o dobrý nápad. Bavili jsme se, jestli pak s tou rychlostí nebudu mít problém. Ale rozhodla jsem se riziko podstoupit. Vyplatilo se, proto jsem jela o něco rychleji než ostatní.“
Hřálo ji tak nejen další vítězství, ale i to, že si potvrdila, že na to vážně má. Že vůbec nezáleží, že je v současnosti nejstarší lyžařkou ve Světovém poháru.
Proto už přehodnotila své plány. Před sezonou tvrdila, že kariéru definitivně uzavře po olympijských hrách. Jenže v této formě je přece škoda skončit tak brzy, ne?
Závodům tak dá sbohem až na konci zimy a pokusí se zabojovat o sedmnáctý malý glóbus.
Je na něj největší adeptkou.