Osmatřicetiletá legenda vyrazila ze startovní brány a vjela do tmy lemované svítícími brankami. „Po mých zraněních jsem myslela, že to nikdy nebude možné. Fakt, že jsem měla tuhle příležitost a fyzicky jsem to zvládla je pro mě splněným snem,“ řekla Vonnová.

Na trati se musela popasovat i s obávanou pasáží „Mausefalle“ (Myší past), ve které je sklon sjezdovky těžko představitelných 85 procent. „Jako byste skákali z kraje světa,“ popsala.