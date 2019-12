Vezmi si mě, požádala Vonnová svého přítele. A hvězda NHL řekla: Ano

Vonnová o svém štěstí referovala na Twitteru či Instagramu. „Na naše druhé výročí jsem mu oplatila laskavost a požádala PK, aby si mě vzal... a řekl ano. Mluvíme o rovnoprávnosti, ale skutky jsou důležitější než slova. Muži by také měli dostávat zásnubní prsteny a přesně to si PK zaslouží,“ napsala.

Na přiložených fotografiích si sportovní pár zapózoval u vánočního stromečku v pyžamech a se třemi psy a pochlubil se prstenem, který teď Subban nosí.

Pětatřicetiletá Vonnová skončila se sjezdovým lyžováním po sérii zdravotních problémů na únorovém MS, při svém posledním startu získala sedmou světovou medaili. Tři další přidala na olympijských hrách, čtyřikrát ovládla celkové hodnocení Světového poháru a vyhrála rekordních 82 závodů.

Třicetiletý Pernell-Karl Sylvester „P. K.“ Subban se v NHL prosadil v dresu Montrealu. V roce 2013 byl oceněn Norrisovou trofejí pro nejlepšího obránce soutěže a o rok později podepsal s Canadiens novou osmiletou smlouvu na 72 milionů dolarů. V roce 2016 byl však olympijský vítěz ze Soči vytrejdován do Nashvillu a letos se stěhoval do New Jersey.

S Vonnovou chodí necelé dva roky, letos v srpnu dvojice oznámila zasnoubení. Blonďatá Američanka, za svobodna Kildowová, předtím prožila i jiný ostře sledovaný vztah se sportovní celebritou - jejím partnerem byla golfová legenda Tiger Woods. Potom měla románek s trenérem NFL Kenanem Smithem. Ještě předtím byla provdaná za bývalého lyžaře Thomase Vonna, jehož jméno si po rozvodu ponechala.