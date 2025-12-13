Závan starých časů: Vonnová zase vládne. V čem překonává i všechny muže?

Michal Koubek
  8:57
V cílovém prostoru nestihla pořádně zabrzdit, podjely jí lyže, spadla a doklouzala až do ochranné bariéry. Když se rozplynul oblak sněhu a odhalil Lindsey Vonnové tvář, bylo patrné, jak se tomu zasmála. A co teprve když se podívala, jaká čísla se rozsvítila na výsledkové tabuli!
Celá se rozzářila, hned vyskočila na nohy, pumpovala rukama. Nebylo se co divit, vždyť ve sjezdu ve Svatém Mořici slavila vítězství. Po sedmi letech od posledního. V době, kdy byste jí napočítali už jedenačtyřicet let.

„Hned jsem volala tátovi, nikdy v životě jsem ho neslyšela tak dojatého. Až jsem se rozplakala taky,“ smála se americká legenda. „Tohle vítězství pro mě tolik znamená. Vážně ohromující.“

Znovu připomínala tu Vonnovou, která mezi lety 2008 a 2012 získala čtyři velké glóby a rychlostním disciplínám dominovala způsobem, až se zcela vážně hovořilo, jestli by dokonce nemohla zkusit vyzvat muže.

Agresivní, nebojácná.

Přesná.

Superrychlá.

I její náskok dal vzpomenout na někdejší suverenitu, jen druhá Rakušanka Magdalena Eggerová ztratila méně než sekundu. A třeba dvaadvacátá Ester Ledecká, které se závod příliš nepodařil, měla manko 2,20 sekundy.

„Pracovali jsme vážně tvrdě. Nejen já, ale i celý tým. Vybavení, fyzická příprava, dokonce jsme jako trenéra najali Aksela Lunda Svindala,“ připomínala Vonnová spojení s někdejším norským šampionem. „Systematicky jsme šli po každém prvku, který by mě mohl učinit ještě rychlejší. Věděla jsem, že jsem rychlá, ale do prvního závodu nikdy jistotu samozřejmě nemáte.“

Jde o největší úspěch od jejího comebacku v minulé sezoně.

Kariéru ukončila v roce 2019 po zdravotních problémech. „Fyzicky jsem se dostala do bodu, kdy pokračování vůbec nedává smysl. Musím se dívat víc dopředu, jestli chci být aktivní, až budu starší,“ vysvětlovala tehdy.

Jenže bílé svahy jí začaly chybět a život bez pořádné rychlosti prý považovala za dost nudný. A tak když jí lékaři dali do kupy koleno a mohla bez bolesti zase řezat oblouky, začala přemítat: Co kdybych zkusila ještě závodit?

Ledecká měla k legendě daleko. Vonnová okouzlila Svatý Mořic, vítězí ve 41 letech

Jen u nápadu nezůstala. Mnozí byli skeptičtí. Proč si chce zase huntovat tělo a takhle riskovat?

Ale ona už je taková, když si něco usmyslí, jde si za tím.

Už v minulé sezoně udivila. Třikrát se probojovala do první desítky, ve finále elitního seriálu v domácím Sun Valley dojela dokonce druhá.

A novou sezonu načala vyloženě impozantně. „Myslela jsem, že Sun Valley už nic překonat nemůže, ale tohle je víc!“ křepčila v pátek.

V jedenačtyřiceti letech se stala nejstarší vítězkou ve Světovém poháru. Tohle prvenství dosud držela Italka Federica Brignoneová, která triumfovala coby o šest let mladší. Mezi muži je nejstarším šampionem Švýcar Didier Cuche, jenž slavil ve 37 letech.

Triumf si Vonnová připsala jedenadvacet let po svém prvním, tehdy byly mimochodem druhé Eggerové pouhé tři roky.

Lyžařská elita v Česku

Po třech letech se do Špindlerova Mlýna vrací Světový pohár alpských lyžařek. V sobotu 24. ledna se zde pojede obří slalom, o den později slalom speciál. Pro závodnice zaměřené na technické disciplíny půjde o generálku na olympijské hry, proto organizátoři čekají účast největších hvězd. Vstupenky jsou v prodeji na oficiálních webových stránkách.

Celkově šlo pro americkou ikonu o 83. vavřín v elitním seriálu, rekordní 44. ve sjezdu a na stupně vítězek se probojovala už po 139., čímž se na třetím místě historie osamostatnila od Rakušana Marcela Hirschera.

Neskutečné statistiky.

„Budu taky muset vyměnit všechny svoje slavnostní klobouky, nechala jsem si na ně napsat číslo 82, myslela jsem, že tím skončím,“ podotkla se smíchem majitelka také šestnácti malých glóbů, olympijského zlata a dvou světových titulů.

Ani u číslovky 83 by ještě končit nemusela. Dřív vyhlásila, že kariéru uzavře po únorových italských olympijských hrách, teď nicméně připustila, že by mohla vydržet až do konce zimy.

„Nemyslela jsem, že budu konkurenceschopná v boji o vítězství, ale možná svůj přístup změním,“ mrkla.

V takové formě by byla přece škoda končit.

