Návrat už za měsíc? Vonnová by chtěla závodit ve ve Svatém Mořici

Americká lyžařská hvězda Lindsey Vonnová by se chtěla do Světového poháru vrátit 21. a 22. prosince ve Svatém Mořici. Národní svaz požádal Mezinárodní lyžařskou a snowboardingovou federaci (FIS) o divokou kartu pro dva superobří slalomy, které jsou tam na programu. FIS to potvrdila agentuře AFP.