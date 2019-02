Blíží se adieu Vonnové? Tělo mi brání lyžovat tak, jak bych chtěla, říká

Nedělní super-G v italském středisku Cortina d´Ampezzo ani nedokončila.



Na trati sveřepě bojovala s oběma operovanými koleny. Ale byl to boj marný.

Nedokázala na své lyže vyvinout takový tlak, aby znovu zvítězila. Jednoduše jí to zdraví nedovolilo.

Ta bolest byla příliš silná a její pýcha to také neunesla. Není divu, že Lindsey Vonnová začala zvažovat okamžitý konec kariéry.

Po závodě ze sebe vydolovala: „Konec kariéry je možný. Je čas poslouchat mé tělo a říci sbohem.“

A pokračovala: „Jsem teď v emocích, musím si to nechat uležet v hlavě a pak se rozhodnout. Tohle není rozhodnutí, které bych chtěla brát na lehkou váhu, nechci něco uspěchat. Dávám vám vědět, hoši,“ usmála se na přítomné novináře.

DĚKUJEME ZA VŠE, LINDSEY. Olympijská šampionka Sofia Goggiová předává Lindsey Vonnové květiny v cílovém prostoru v Cortině.

Když za ní s květinou přišla olympijská šampionka ve sjezdu Soffia Goggiová – momentálně zraněná – Vonnová se rozplakala.



„Prostě to pro mě bylo moc silné, dojalo mě to, bylo to od ní speciální. Vážně to pro mě hodně znamenalo,“ popisovala.

Plakala i jindy během minulého víkendu. Třeba když se účastnila večerního předávání čísel, kde organizátoři připravili video všech jejích triumfů.

„Je to pro mě emotivnější, než jsem si myslela. Víte, že se konec blíží, ale to vám to nijak neusnadňuje. Tady v Cortině jsem závodila 18 let, vždycky se mi tady dařilo. Mám na to místo úžasné vzpomínky a myslela jsem, že k nim o tomhle víkendu přidám další. Přidala jsem, jen ne takové, jaké jsem si přála. Plakala jsem, všechno mě to dojalo,“ hlesla.

Tělo mi brání

V neděli přitom dlouho jela o pódium.

Až jedna z boulí ji rozhodila a poslala mimo trať. Ještě se sice vrátila do následující brány, pak ale nedokázala vyvinout dostatečný tlak na svou pravou nohu, aby zvládla i další změnu směru.

Na lyžích se postavila, sklopila hlavu a do cíle už sjela rezignovaně.

„Už nejsem schopná lyžovat tak, jak bych chtěla. Způsobem, o kterém vím, že dokážu. Moje tělo mi v tom brání,“ vyprávěla. „Pravé koleno je čtyřikrát operované. V tom levém nemám vnější postranní vaz. Místo toho tam mám dvě podpěry a nejsem si jistá, jestli s tím ještě dokážu závodit naplno. Musím si vzít pár dní na rozmyšlenou a pak říct, co bude.“

Lindsey Vonnová odpovídá novinářům v italské Cortině d´Ampezzo.

Nedělní trasu stavěl její kouč Alex Hoedlmoser. A byla tak těžká, že třetina ze startujících nedojela do cíle.



„Říkala jsem mu, ať postaví jednoduchou trať, ale v několika místech určitě pár lidí překvapil. Věděla jsem, že ta sekce, kde jsem vypadla, je náročná, ale i tak jsem se snažila nechat lyže jet a neztratit rychlost.“

Jak řekla, tak udělala.

Jen nohy už ji neposlechly natolik, aby svůj úmysl zvládla úspěšně dokončit.

Vlastně je s podivem, že ještě vůbec závodí. Levé koleno už má po předchozích pádech trvale poškozeno. Dolů z kopce vyráží s podpěrkami na obou kolenou, k tomu podstupuje každý večer náročný rehabilitační proces.

Jen proto, aby byla schopná dál se měřit se světem.

I letos začala později. Levé koleno ji do Světového poháru pustilo právě až o tomto víkendu. Nejlepším výsledkem ze tří závodů pak bylo deváté místo ze sobotního sjezdu.

Američanka Lindsey Vonnová během sjezdu v Cortině d´Ampezzo.

K překonání absolutního rekordu Ingemara Stenmarka, který ve Světovém poháru vyhrál 86 závodů, Vonnové schází už jen pět triumfů.

Momentálně je to však ta poslední věc, která ji zajímá.

„Vážně netuším, co si teď myslet. Ten návrat ale určitě neprobíhá tak, jak jsem si představovala. V minulosti jsem se dokázala vyhrabat ze spousty zranění. Teď mi ale přijde, že všechny ty návraty moje tělo vyždímaly do maxima,“ říká sklesle.

Dostala lyžování na jinou úroveň

V úplných začátcích ji vedl jistý Alan Kildow. Muž, jehož úloha byla dvojjediná. Jednak plnil roli otce malé Lindsey a zároveň ji cepoval na zasněžených svazích. Sám byl trojnásobným americkým šampionem mezi juniory. Profesionálního lyžování se ale musel v osmnácti letech vzdát.

Příhodně pro Vonnovou – kvůli zranění kolene.

I tak ale svou dceru ovlivnil. To on z ní udělal nejlepší lyžařku historie.

Na kopcích minnesotského St. Paul spolu od dvou let pilovali techniku. V jedenácti letech už byl Vonnové místní Buck Hill malý.

A tak maminka zavelela: „Přestěhujeme se do coloradského Vailu.“

Sama dala po 17 letech v práci výpověď jen proto, aby mohla dcera dále růst. O rok později se za nimi vydal i otec, dva bratři Vonnové a také její dvě sestry.

Jen díky tomu mohla už v osmnácti letech debutovat na olympiádě v Salt Lake City. Jen díky tomu poté na olympiádách sebrala tři medaile – dvě bronzové a jednu zlatou ze sjezdu.

K tomu přidala čtyři velké glóby za celkové prvenství ve Světovém poháru, šestnáct malých glóbů. V roce 2011 převzala cenu Laureus – sportovního Oscara.

„Když jsem byla mladší, Lindsey byla člověk, ke kterému jsem šíleně vzhlížela. Dokonce jsem si o jejich jízdách psala knížku, byla jsem jeden z jejích největších fanoušků,“ pronesla Mikaela Shiffrinová – nástupkyně Vonnové, která už v minulých letech přebrala roli jedničky amerického týmu.

Sama má momentálně na kontě 54 triumfů a Vonnové se ve statistice kvapem blíží. Její idol každopádně ještě na minimálně pár sezon zůstane nejúspěšnější lyžařkou všech dob.

„Ta její mentalita, to je věc, kterou jsme doposud u nikoho jiného neviděli,“ říká další skvělá lyžařka Tina Weiratherová. „Celý náš sport dostala na jinou úroveň.“

Kdysi se provdala za Thomase Vonna, aby se s ním o pár let později rozvedla. Randila s golfistou Tigerem Woodsem, ale nejvíc radosti jí stejně vždycky přinášelo lyžování.

Lindsey Vonnová a Tiger Woods (Augusta, 8. dubna 2015)

V něm byla tak fenomenální, že toužila závodit i s muži.



Nyní má Vonnová kvůli zjevným příčinám problémy porážet i ženy.

Kariéru měla původně v úmyslu ukončit v prosinci v Lake Louise. Těžko říct, jestli se to podaří. Budoucnost americké lyžařky je opět jednou ze své podstaty nejistá.

Italská Cortina pro ni byla vždycky speciálním místem.

Tady drží rekord v počtu prvenství – dosáhla jich tady dvanáct. Tady v roce 2004 poprvé vstoupila na pódium ve Světovém poháru. Tady v roce 2015 překonala letitý ženský rekord v počtu triumfů ve Světovém poháru.

Bude Cortina i posledním místem, kde Vonnová závodila se světem?

Příští dny a hodiny napoví.