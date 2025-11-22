Na úvod sezony nové maximum. Skokanka Indráčková byla na SP v Norsku dvacátá

Indráčková, jejíž starší sestra Karolína kvůli těhotenství tento týden přerušila kariéru, po úvodní kole figurovala se skokem dlouhým 115 metrů na 23. místě. Ve finále pak v sílícím větru zvládla i druhý pokus, zapsala 113 metrů a se ziskem 211,6 bodu se posunula o tři pozice.
Vítězně do sezony vstoupila Japonka Nozomi Marujamaová s bilancí 285,5 bodu za skoky dlouhé 133,5 a 130,5 metru. Obhájkyně Křišťálového glóbu Nika Prevcová ze Slovinska obsadila až 15. příčku.
Od 14:30 čeká v Lillehammeru kvalifikace muže včetně Romana Koudelky. Závod je na programu od 16:00.
Závody Světového poháru ve skocích na lyžích v Lillehammeru (Norsko):
Ženy: 1. Marujamaová (Jap.) 285,5 b. (133,5+130,5 m), 2. Strateová (Kan.) 259,7 (129+121), 3. Ederová (Rak.) 255,4 (121+125,5), ...20. A. Indráčková (ČR) 211,6 (115+113).
14:30 kvalifikace muži