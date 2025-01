Lyžařka Janatová doběhla v Les Rousses dvanáctá, Novák byl třináctý

10 km volně:

Muži: 1. Andersen 19:50,6, 2. Golberg (oba Nor.) -5,2, 3. Ogden (USA) -9,1, 4. Krüger (Nor.) -18,3, 5. Poromaa -25,1, 6. Anger (oba Švéd.) -26,2, ...13. Novák -38,9, 32. Bauer (oba ČR) -1:20,8.

Průběžné pořadí SP (po 17 z 31 závodů): 1. Klaebo 1217, 2. Amundsen (oba Nor.) 836, 3. Lapalus (Fr.) 805, 4. Krüger 787, 5. Pellegrino (It.) 776, 6. Valnes (Nor.) 773, ...41. Novák 195, 93. Fellner 68, 107. Černý 37, 122. Bauer 26, 134. Dufek 18, 146. Šeller (všichni ČR) 10.

Ženy: 1. Digginsová (USA) 22:37,7, 2. Carlová (Něm.) -19,5, 3. Slindová (Nor.) -20,1, 4. Stadloberová (Rak.) -21,9, 5. Anderssonová (Švéd.) -27,0, 6. Finková (Něm.) -27,5, ...12. Janatová -54,6, 40. Havlíčková (obě ČR) -2:30,0.

Průběžné pořadí SP (po 17 z 31 závodů): 1. Digginsová 1289, 2. Johaugová (Nor.) 1065, 3. Slindová 1043, 4. Carlová 1020, 5. Niskanenová (Fin.) 883, 6. H. Wengová (Nor.) 859, ...17. Janatová 519, 54. Havlíčková 132, 76. Antošová (ČR) 47.