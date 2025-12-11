Ledecké se skvěle povedl druhý trénink ve Svatém Mořici. Gisinová měla těžký pád

S devítkou startující Ledecká po 32. místě ve středečním prvním tréninku tentokrát zrychlila. Třetí Sofii Goggiaovou z Itálie porazila o osm setin sekundy. Druhá česká reprezentantka Barbora Nováková ztratila na Hählenovou 2,93 sekundy a zařadila se na 44. místo.
Trénink poznamenal těžký pád dvojnásobné olympijské vítězky Michelle Gisinové. Dvaatřicetiletá Švýcarka ztratila na domácí sjezdovce ve spodní třetině trati ve vysoké rychlosti kontrolu nad lyžemi, prorazila ochrannou síť a zastavila se až ve druhé. Záchranáři ji při vědomí vrtulníkem přepravili do nemocnice, přesná diagnóza zatím není známa.
Ledecké první trénink na sjezd ve Svatém Mořici nevyšel, kralovala Vonnová
Po Gisinové startující Lindsey Vonnová, která suverénně ovládla středeční trénink, musela svou jízdu na pokyn pořadatelů přerušit. Jednačtyřicetiletá Američanka první trénink vyhrála s náskokem 59 setin.
Specialistky na rychlostní disciplíny zahajují ve Svatém Mořici olympijskou sezonu. V pátek a v sobotu jsou ve Švýcarsku na programu dva sjezdy, v neděli bude následovat superobří slalom.