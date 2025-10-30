Ledecká si udělala test pohlaví: Jsem jen žena, ale vyšla i lehká alergie na kryptonit

Autor:
  9:45
Mezinárodní lyžařská federace FIS plánuje po vzoru Světové atletiky zavést genderové testy, které musí podstoupit závodnice, jež chtějí startovat v ženské kategorii. Zatím není jasné, kdy půjde o oficiální nařízení, nicméně česká hvězda Ester Ledecká si už test s předstihem udělala. A také o tom zavtipkovala.
Ester Ledecká na předsezonní tiskové konferenci.

Ester Ledecká na předsezonní tiskové konferenci. | foto: ČTK

Ester Ledecká hovořila s novináři na předsezonní tiskové konferenci.
Ester Ledecká na předsezonní tiskové konferenci.
Ester Ledecká na předsezonní tiskové konferenci.
Ester Ledecká na předsezonní tiskové konferenci.
77 fotografií

„FIS se rozhodla v budoucnu zavést testy pohlaví a spustil se kolem toho daleko větší poprask, než je podle mě zdrávo. A tak jsem se cvičně otestovala a už je to jasný, jsem jenom žena. Ale vyšla jim tam i lehká alergie na kryptonit...,“ napsala k videu na svém Instagramu.

Když si prováděla výtěr z úst, žertovala: „Teď se zjistí, jestli jsem mimozemšťan, nebo jenom žena.“

Vtipkovala tak o skutečnosti, že její četné úspěchy na lyžích a na snowboardu se někdy připisují nadpřirozeným schopnostem. Ale zdá se, že za nimi opravdu stojí „jen“ tvrdá práce a velký talent.

Genderové testy mají odhalit přítomnost takzvaného genu SRY, který je určující pro samčí pohlaví u lidí a většiny dalších savců. Světová atletika je zavedla od prvního září letošního roku, platily tedy i pro mistrovství světa v Tokiu.

A FIS chce postupovat stejně, i když zatím neoznámila termín uvedení do praxe.

Doufejme, že zaprší. Ledecká spekuluje, chce stihnout oba olympijské závody

„Tato politika je základním kamenem našeho závazku chránit ženský sport,“ uvedl v prohlášení prezident FIS Johan Eliasch. „A jsme přesvědčeni, že existuje pouze jeden spravedlivý a transparentní způsob, jak toho dosáhnout: spoléháním se na vědu a biologická fakta.“

Vrcholem rozbíhající se zimní sezony budou nejen pro Ledeckou únorové olympijské hry v Itálii.

A česká obojživelnice právě kvůli své univerzálnosti čelila nelehké volbě – musela si vybrat, zda na nich bude startovat v lyžařském sjezdu, nebo snowboardovém paralelním obřím slalomu, které v programu připadají na stejný den.

Rozhodla se pro prkno, na kterém bude usilovat o třetí zlatou medaili v řadě.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Tjenová vs. FruhvirtováTenis - Osmifinále - 30. 10. 2025:Tjenová vs. Fruhvirtová //www.idnes.cz/sport
0:0, 0:0
  • 1.31
  • -
  • 3.15
Géa vs. KumstátTenis - Osmifinále - 30. 10. 2025:Géa vs. Kumstát //www.idnes.cz/sport
30. 10. 12:30
  • 1.20
  • -
  • 4.02
Zlín vs. Pardubice BHokej - 17. kolo - 30. 10. 2025:Zlín vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
30. 10. 17:30
  • 1.57
  • 4.71
  • 4.41
Cagliari vs. SassuoloFotbal - 9. kolo - 30. 10. 2025:Cagliari vs. Sassuolo //www.idnes.cz/sport
30. 10. 18:30
  • 2.63
  • 3.11
  • 3.08
Pisa vs. LazioFotbal - 9. kolo - 30. 10. 2025:Pisa vs. Lazio //www.idnes.cz/sport
30. 10. 20:45
  • 3.75
  • 3.16
  • 2.17
Carolina vs. NY IslandersHokej - - 31. 10. 2025:Carolina vs. NY Islanders //www.idnes.cz/sport
31. 10. 00:00
  • 1.74
  • 4.30
  • 3.93
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil

Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...

Petra Kvitová je podruhé těhotná. Ze syna bude velký bráška, oznámila tenistka

Bývalá profesionální česká tenistka Petra Kvitová (35) je podruhé těhotná. Radostnou novinu oznámila svým fanouškům na Instagramu. Loni v červenci se jí narodil syn Petr.

Atalanta - Slavia 0:0, hodně šancí na obou stranách, hosty podržel skvělý Markovič

Od naší zpravodajky v Itálii I po třech zápasech v Lize mistrů čekají fotbalisté Slavie na výhru. S italskou Atalantou Bergamo ale vybojovali důležitý bod za remízu 0:0. Přežili několik šancí, v nichž je podržel gólman Jakub...

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

Lepší mač už nezažiju. Nové Sady sklidily ovace, proti Spáčilovi vyběhl jeho kantor

Pětasedmdesát minut trval další díl pohárové pohádky týmu ze čtvrté nejvyšší soutěže. Ještě minulý týden Viktoria Plzeň na stadionu pro sedmdesát tisíc lidí přemohla AS Řím, ve středu se trápila v...

30. října 2025  10:15

Ledecká si udělala test pohlaví: Jsem jen žena, ale vyšla i lehká alergie na kryptonit

Mezinárodní lyžařská federace FIS plánuje po vzoru Světové atletiky zavést genderové testy, které musí podstoupit závodnice, jež chtějí startovat v ženské kategorii. Zatím není jasné, kdy půjde o...

30. října 2025  9:45

Nováček vymazal soupeře, otočil sérii a přiblížil Toronto k triumfu ve Světové sérii

Baseballisté Toronta jsou blízko triumfu ve Světové sérii. Pátý zápas finále MLB na půdě Los Angeles Dodgers vyhráli 6:1, sérii na čtyři výhry otočili na 3:2 a titul po 32 letech mohou slavit už v...

30. října 2025  9:07,  aktualizováno  9:43

Na olympiádu v roli outsidera? NHL už Česku nevěří, Rulík se dívá i po Evropě

Olympijské úvahy mu zaměstnávají hlavu už teď. Nad finální nominací prý denně usilovně dumá, skládá si různé varianty. „Dal jsem si dohromady přibližnou kostru,“ přiznal Radim Rulík. Nepřekvapí, že...

30. října 2025

Doubek psal historii, mistrem smyku je jako teenager. Auto ho mění na extroverta

Když ve třinácti letech vyhrál domácí mistrovství v driftu v kategorii Street, stal se nejmladším českým šampionem v automobilovém sportu. Vladimíru Doubkovi je teď osmnáct a znovu přepisoval...

30. října 2025  7:53,  aktualizováno  8:40

Jokič exceloval, Lakers rozhodli v závěru. Krejčí sledoval výhru Atlanty jen z lavičky

Basketbalisté Atlanty v NBA zvítězili nad Brooklynem 117:112 a připsali si druhou výhru v sezoně. Český reprezentant Vít Krejčí to sledoval jen z lavičky náhradníků. Hrdinou Los Angeles Lakers se...

30. října 2025  8:12

Nový trik i příprava s Američany v Chile. Kroupa věří: Sezona bude stát za to

V minulé sezoně si připsal obrovský úspěch. Jako teprve druhý Čech v historii se stal juniorským mistrem světa v lyžařských akrobatických disciplínách. Nadcházející zimu chce devatenáctiletý boulař...

30. října 2025

Proti Spartě tentokrát bez šance. V útoku jsme slabší, povzdechl si kouč Vítkovic

Před týdnem v Praze dokázali dotáhnout proti Spartě z 0:4 na 4:4 a vybojovat aspoň bod po prohře 4:5 v prodloužení. Ve středeční dohrávce 19. kola extraligy vítkovičtí hokejisté doma stejnému soupeři...

30. října 2025  7:35

Dlouhé auty trvají dlouho. Fotbal chce zamezit zdržování, plánuje upravit i VAR

Rozmohl se nám tady takový nešvar. A fotbal se s ním rozhodl vypořádat. Z autových vhazování na útočné polovině se v posledních letech staly podobně nebezpečné situace, jako jsou rohové kopy, což...

30. října 2025

Columbus nasázel šest branek Torontu, čtyři body brali Coyle s Olivierem

Ve středu měla NHL napilno, čtvrteční program naopak nabídl jen jediné utkání. Se druhým startem ve dvou dnech se lépe vypořádal Columbus, když na domácím ledě rozstřílel Toronto 6:3. Čtyři asistence...

30. října 2025  5:35,  aktualizováno  6:12

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Linda Fruhvirtová zvládla v Čennaí odložené první kolo, Bartůňková vypadla

Linda Fruhvirtová v odloženém utkání prvního kola tenisového turnaje v Čennaí porazila dvakrát 6:2 Astrid Lew Yan Foonovou z Francie. Vypadla naopak Nikola Bartůňková, která prohrála 6:1, 1:6, 3:6 se...

29. října 2025  9:16,  aktualizováno  30. 10.

První Češi v NHL: Kluk ze vsi neměl vlastní brusle. Pak Pouzara velebil i Gretzky

Premium

A teď čerstvá zpráva z týmu Oilers: První útok znovu nastoupí ve složení Kurri, Gretzky, Pouzar... Cože? Proč zase cpou k Waynovi toho veterána z Československa? Tah kouče Glena Sathera řada...

30. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.