„FIS se rozhodla v budoucnu zavést testy pohlaví a spustil se kolem toho daleko větší poprask, než je podle mě zdrávo. A tak jsem se cvičně otestovala a už je to jasný, jsem jenom žena. Ale vyšla jim tam i lehká alergie na kryptonit...,“ napsala k videu na svém Instagramu.
Když si prováděla výtěr z úst, žertovala: „Teď se zjistí, jestli jsem mimozemšťan, nebo jenom žena.“
Vtipkovala tak o skutečnosti, že její četné úspěchy na lyžích a na snowboardu se někdy připisují nadpřirozeným schopnostem. Ale zdá se, že za nimi opravdu stojí „jen“ tvrdá práce a velký talent.
Genderové testy mají odhalit přítomnost takzvaného genu SRY, který je určující pro samčí pohlaví u lidí a většiny dalších savců. Světová atletika je zavedla od prvního září letošního roku, platily tedy i pro mistrovství světa v Tokiu.
A FIS chce postupovat stejně, i když zatím neoznámila termín uvedení do praxe.
„Tato politika je základním kamenem našeho závazku chránit ženský sport,“ uvedl v prohlášení prezident FIS Johan Eliasch. „A jsme přesvědčeni, že existuje pouze jeden spravedlivý a transparentní způsob, jak toho dosáhnout: spoléháním se na vědu a biologická fakta.“
Vrcholem rozbíhající se zimní sezony budou nejen pro Ledeckou únorové olympijské hry v Itálii.
A česká obojživelnice právě kvůli své univerzálnosti čelila nelehké volbě – musela si vybrat, zda na nich bude startovat v lyžařském sjezdu, nebo snowboardovém paralelním obřím slalomu, které v programu připadají na stejný den.
Rozhodla se pro prkno, na kterém bude usilovat o třetí zlatou medaili v řadě.