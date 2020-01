Ledecká po triumfu: Rogla je můj oblíbený závod, na lyže už se těším

Ledecká porazila ve finále vedoucí ženu seriálu Němku Ramonu Hofmeisterovou a potvrdila, že jí slovinské středisko Rogla sedí. Všech pět startů v paralelním obřím slalomu v kariéře zde proměnila ve vítězství.

O čem Ledecká hovořila pro svou agenturu po paralelním obřím slalomu?

O vítězství v závodě Světového poháru na lyžích i na snowboardu:

„Myslím, že už v Lake Louis to bylo, že jsem byla první vítězkou na lyžích i snowboardu. Tohle je poprvé v jedné sezoně. Každopádně z toho mám obrovskou radost. Měla jsem to v dlouhodobém plánu, tak jsem ráda, že se mi to daří. A Méďa (fyzioterapeut Michal Lešák) s Milošem (servisman Miloš Machytka) měli dnes narozeniny, tak tohle byl můj dárek pro ně. Moc jim děkuji. Odvádí fantastickou práci.“

O tom, jak se jí v Rogle závodí:

„Rogla patří mezi mé oblíbené závody, vyhrála jsem tu svůj první Světový pohár. Je to docela unikátní závod, rozdíly mezi holkama bývají malé a není moc kde ujet. Ale je to skvělý závod, dobře zorganizovaný. Přijde hodně lidí, ráda se sem vracím.“

O finálové jízdě:

„Vybrala jsem si trať, o které jsem byla přesvědčená, že mi sedí více. No a pak jsem vyhrála.“

O tom, jak ji vnímají soupeřky na snowboardu:

„Soupeřky by na to už mohly být zvyklé, že jezdím na lyžích i na snowboardu. Jsou to výborné holky. Všechny jezdí dobře, takže jsem ráda, že stále držím kontakt se špičkou.“

O návratu k lyžím, které jsou nyní na řadě:

„Ráda to střídám, takže na lyže už se zase těším. Jedu do Banska, kde jsem zatím byla jen na snowboardu. Neumím si moc představit, jak bude vypadat ta sjezdová trať. Ale moc se na to těším.“