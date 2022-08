Ledecká si nezlomila nos, je po operaci zlomené klíční kosti

Server Sport.cz napsall, že úspěšné lyžařce a snowboardistce operovali klíční kost.

Oficiálních informací o zranění české hvězdy zimních sportů, které utrpěla při tréninku v pondělí 15. srpna, je poskrovnu. V tiskové zprávě Ledecká uvedla jen to, že utrpěla zranění v horní části těla. Informace o tom, že by mělo jít o nos, se ukázala jako nepravdivá. „Tak jsem to zkontrolovala a nos má Ester naprosto v pořádku,“ napsala Samková ke společné fotografii, na které není žádný úraz Ledecké patrný.

Server Sport.cz bez uvedení zdroje zranění upřesnil. „Sport.cz měl už v době, kdy se zpráva o zdravotních trablech české hvězdy ‚v horní polovině těla‘ objevila, informaci, že česká reprezentantka ve skutečnosti podstoupila operaci klíční kosti, kterou měli chirurgové vyztužit drátem. To se nyní potvrdilo,“ napsal.

V sobotu Ledecká v tiskové zprávě tvrdila, že se navzdory úrazu chystá odletět na soustředění do Chile. Jestli se na těchto plánech něco nezměnilo, není jasné.

Různé zdravotní potíže Ledeckou provázejí celou kariéru. Na olympiádu v Soči 2014 letěla jen se sebezapřením kvůli bolestem zad. V roce 2021 se v den závodu odhlásila kvůli komplikacím z mistrovství světa na snowboardu v Rogle.

Velké problémy měla naposledy letos v únoru před kombinací na olympijských hrách v Pekingu, kde navzdory tomu obsadila čtvrté místo. Tehdy šlo o bolestivé zranění v dolní části těla. Více podrobností Ledecká ani její tým dlouhodobě nezveřejňují.