Gutová-Behramiová má kvůli zranění po olympijské sezoně. Odsune konec kariéry?

Gutová-Behramiová se zranila minulý týden při pádu v tréninku na závody Světového poháru v Copper Mountain. Vyšetření po návratu ze Spojených států potvrdilo vážnost zranění: v levém kolenu má přetržený přední zkřížený vaz a vnitřní postranní vaz a poraněný meniskus.
Olympijské super-G bez obhájkyně zlata? Gutová-Behramiová se zranila v tréninku
Následovat bude operace a dlouhá rehabilitace, která jednu ze soupeřek Ester Ledecké připraví o zbytek sezony. Do ní Gutová-Behramiová vstoupila před měsícem třetím místem v zahajovacím obřím slalomu v Söldenu.