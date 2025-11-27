Gutová-Behramiová má kvůli zranění po olympijské sezoně. Odsune konec kariéry?

Švýcarská lyžařská hvězda Lara Gutová-Behramiová přijde kvůli vážnému zranění kolena o zbytek olympijské sezony, která měla být její poslední. Přitom v Itálii měla pod pěti kruhy obhajovat zlato v superobřím slalomu a bronz v obřím slalomu z Pekingu. Švýcarský svaz ve čtvrtečním prohlášení uvedl, že o případném konci kariéry se čtyřiatřicetiletá lyžařka rozhodne až později.
Švýcarská lyžařka Lara Gutová-Behramiová na trati super-G v Sun Valley.

Švýcarská lyžařka Lara Gutová-Behramiová na trati super-G v Sun Valley. | foto: AP

Švýcarská lyžařka Lara Gutová-Behramiová jede super-G ve Svatém Mořici.
ÚSMĚV. Lara Gutová-Behramiová vyhrála superobří slalom v...
Lara Gutová-Behramiová ve sjezdu v Crans Montaně.
Švýcarská lyžařka Lara Gutová Behramiová v obřím slalomu v Kronplatzu
11 fotografií

Gutová-Behramiová se zranila minulý týden při pádu v tréninku na závody Světového poháru v Copper Mountain. Vyšetření po návratu ze Spojených států potvrdilo vážnost zranění: v levém kolenu má přetržený přední zkřížený vaz a vnitřní postranní vaz a poraněný meniskus.

Olympijské super-G bez obhájkyně zlata? Gutová-Behramiová se zranila v tréninku

Následovat bude operace a dlouhá rehabilitace, která jednu ze soupeřek Ester Ledecké připraví o zbytek sezony. Do ní Gutová-Behramiová vstoupila před měsícem třetím místem v zahajovacím obřím slalomu v Söldenu.

Gutová-Behramiová má kvůli zranění po olympijské sezoně. Odsune konec kariéry?

27. listopadu 2025  10:45

O atmosféře na Legii jsem tolik slyšel. Doufám, že bude plno, přeje si Kairinen

Sparťanský záložník Kaan Kairinen odpovídá na tiskovce na stadionu Legie...

Od našeho zpravodaje v Polsku Od chvíle, kdy působí ve fotbalové Spartě, má v průměru dva vstřelené góly za sezonu. „Tohle není moje silná stránka,“ říká s úsměvem sparťanský záložník Kaan Kairinen. Ale když už se trefí, stojí to...

27. listopadu 2025  7:03

Biatlon SP v Östersundu: program, výsledky, český tým, kde sledovat

Markéta Davidová během sprintu v Novém Městě na Moravě.

Světový pohár v biatlonu odstartuje ve švédském Östersundu. Závody začnou v sobotu 29. listopadu a adrenalinové soupeření vyvrcholí v neděli 7. prosince. Program, českou nominaci i informace o tom,...

27. listopadu 2025  6:59

