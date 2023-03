Švýcarka Gutová-Behraimová opět získala křišťálový globus za superobří slalom

Finále SP ve sjezdovém lyžování Soldeu (Andorra) - super-G Ženy: 1. Gutová-Behramiová (Švýc.) 1:26,70, 2. Brignoneová (It.) -0,22, 3. Mowinckelová (Nor.) -0,47, 4. Suterová -0,55, 5. Gisinová (obě Švýc.) -0,82, 6. Hütterová (Rak.) -0,83. Konečné pořadí super-G (po 8 závodech): 1. Gutová-Behramiová 413, 2. Brignoneová 368, 3. Mowinckelová 366, 4. Curtoniová (It.) 358, 5. Hütterová 347, 6. Suterová 259. Průběžné pořadí SP (po 36 z 38 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 2046, 2. Gutová-Behramiová 1167, 3. Brignoneová 1069, 4. Vlhová (SR) 1025, 5. Goggiaová (It.) 916, 6. Mowinckelová 874, ...53. Dubovská (ČR) 132. 11:30 muži.