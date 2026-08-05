Pád v olympijské sezoně a konec. Gutová-Behramiová se rozloučila s kariérou

„Měla jsem to štěstí a tu čest prožít velmi dlouhou kariéru, splnit si své sny a touhy prostřednictvím lyžování a prožít tuto cestu po boku výjimečných lidí,“ řekla Gutová-Behramiová v rozhovoru pro televizní stanici RSI.
Švýcarská specialistka na rychlostní disciplíny přišla o většinu uplynulé olympijské sezony, která měla být její rozlučková, kvůli vážnému zranění kolena z listopadového tréninku na SP v Copper Mountain.
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Gutová-Behramiová má kvůli zranění po olympijské sezoně. Odsune konec kariéry?
Definitivní tečku za kariérou ale tehdy ještě udělat nechtěla a chtěla si dopřát prostor pro případný návrat.
K tomu už ale nedojde.
„Navzdory téměř dvaceti letům u vrcholového sportu, pádům i zraněním, netrpím žádnou trvalou bolestí – a ani nechci,“ pokračovala pětatřicetiletá lyžařka. „A proto cítím, že teď je ten správný čas přestat trvat na dosažení nebo překročení limitů za každou cenu.“
Rodačka z Ticina se během 18 sezon mezi světovou elitou stala jednou z nejúspěšnějších švýcarských reprezentantek v alpském lyžování.
Ve sbírce má tři olympijské medaile včetně zlata za superobří slalom v Pekingu 2022 a devět cenných kovů ze světových šampionátů s tituly za super-G a obří slalom z roku 2021.
Světový pohár celkově ovládla v letech 2016 a 2024, na kontě má 101 umístění na stupních vítězů, což je jen o jedno méně než legendární Vreni Schneiderová.