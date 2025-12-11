„Co kdybych se stala první ženou, která získá olympijskou i paralympijskou medaili? Je to obrovská výzva, velmi ambiciózní, ale společně to dokážeme. A navíc o výzvách něco vím,“ uvedla Laouraová.
Vážné zranění páteře utrpěla v lednu 2007 při tréninku na závod Světového poháru v kanadském Mont Gabriel. Rodačka z Alžírska si zlomila dva hrudní obratle a od té doby je odkázána na invalidní vozík.
K návratu na sportovní scénu ji inspiroval brazilský plavec Gabriel Araújo na loňských olympijských hrách v Paříži, kde vybojoval tři zlaté medaile.
„Když přišel k bazénu v La Défense Areně, zaplavily mě stejné emoce, jako když jsem sledovala hry v roce 1992 v Albertville,“ líčila Laouraová.
„Sport jsem trochu odsunula do pozadí, ale jeho úsměv, dynamika a především jeho touha posouvat se na hranici možností mě přiměly k zamyšlení. Když to dokáže on, proč ne já?“ uvedla majitelka čtyř medailí ze závodů Světového poháru v akrobatickém lyžování.