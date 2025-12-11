Bronzová akrobatická lyžařka z Turína se po ochrnutí vrací. Uspěje na paralympiádě?

  15:09
Bronzová olympijská medailistka v jízdě v boulích z Turína 2006 Sandra Laouraová, která před 18 lety po pádu v tréninku ochrnula od pasu dolů, se rozhodla vrátit ke sportu. Pětačtyřicetiletá Francouzka se chce pokusit získat na handbiku medaili na letních paralympijských hrách v Los Angeles 2028. Oznámila to ve čtvrtek na tiskové konferenci v Paříži.

Sandra Laouraová v roce 2024 s olympijskou pochodní | foto: Profimedia.cz

„Co kdybych se stala první ženou, která získá olympijskou i paralympijskou medaili? Je to obrovská výzva, velmi ambiciózní, ale společně to dokážeme. A navíc o výzvách něco vím,“ uvedla Laouraová.

Vážné zranění páteře utrpěla v lednu 2007 při tréninku na závod Světového poháru v kanadském Mont Gabriel. Rodačka z Alžírska si zlomila dva hrudní obratle a od té doby je odkázána na invalidní vozík.

Sandra Laouraová (vpravo) získala v roce 2006 olympijský bronz v jízdě v boulích.

K návratu na sportovní scénu ji inspiroval brazilský plavec Gabriel Araújo na loňských olympijských hrách v Paříži, kde vybojoval tři zlaté medaile.

„Když přišel k bazénu v La Défense Areně, zaplavily mě stejné emoce, jako když jsem sledovala hry v roce 1992 v Albertville,“ líčila Laouraová.

„Sport jsem trochu odsunula do pozadí, ale jeho úsměv, dynamika a především jeho touha posouvat se na hranici možností mě přiměly k zamyšlení. Když to dokáže on, proč ne já?“ uvedla majitelka čtyř medailí ze závodů Světového poháru v akrobatickém lyžování.

11. prosince 2025  15:09

11. prosince 2025

11. prosince 2025  14:50

11. prosince 2025  14:24

11. prosince 2025  14:03

11. prosince 2025

11. prosince 2025  13:35

11. prosince 2025  13:12

11. decembrie 2025  13:10

11. prosince 2025  12:42

11. prosince 2025  12:29

11. prosince 2025

