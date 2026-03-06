Prevc vyhrál na příliš dlouhých lyžích, Světový pohár ovládl i po diskvalifikaci

Slovinský skokan Domen Prevc se stal celkovým vítězem Světového poháru, i když byl v Lahti diskvalifikován z prvního místa kvůli delším lyžím. Šestadvacetiletý rodák z Kranje tak během roku zkompletoval všech pět velkých trofejí: je také mistrem světa ve skocích, mistrem světa v letech, olympijským šampionem a vítězem Turné čtyř můstků. Na tento skokanský „Grand Slam“ dosáhl v historii pouze Fin Matti Nykänen v 80. letech.

Domen Prevc v Lahti. | foto: Reuters

Prevc v jednokolovém závodu původně slavil vítězství, navíc sedmé za sebou, čímž by stanovil nový rekord SP. Několik minut poté byl však diskvalifikován, neboť kontrola ukázala, že měl o jeden centimetr delší lyže, než mohl vzhledem ke své tělesné hmotnosti podle pravidel mít. I tak ale sedm závodů před koncem získal nedostižný náskok 721 bodů před nejbližším pronásledovatelem Rjoju Kobajašim z Japonska.

Výhru tak slavil původě druhý Němec Philipp Raimund, jenž si necelý měsíc po triumfu na středním můstku na olympijských hrách připsal první vítězství v SP. Druhý skončil Rakušan Daniel Tschofenig a třetí Vladimir Zografski, který se tak postaral o první stupně vítězů v seriálu pro Bulharsko. Český reprezentant Roman Koudelka na 42. místě nebodoval.

Další zlato na juniorském MS! Sdruženář Doležal navázal na skokanku Indráčkovou

Rekordní počin legendárního Nykänena, jenž zemřel v roce 2019, napodobil Prevc v nejrychlejším možném čase: sbírání titulů zahájil loni 8. března na mistrovství světa v Trondheimu, zbylé čtyři trofeje získal v této sezoně.

V Lahti už ve čtvrtek slavila celkové prvenství v SP jeho mladší sestra Nika. Křišťálový glóbus v jedné sezoně získali členové slavné rodiny, do níž patřili i skokané Peter a Cene, jako první sourozenecký pár v historii.

Závod v Lahti byl náhradou za zrušený listopadový závod v Kuusamu. Z časových důvodů mu nepředcházela kvalifikace a byl pouze jednokolový. V sobotu je na programu už klasický dvoukolový závod, do něhož by se po své cestovní anabázi mohl zapojit třetí muž průběžného pořadí SP Ren Nikaido, jenž při letu do Evropy uvízl kvůli současné geopolitické situaci v Dubaji a přišel o předchozí díl SP na Kulmu i páteční závod.

SP ve skocích na lyžích

Lahti (Finsko)

Muži: 1. Raimund (Něm.) 129,3 b. (122,5 m), 2. Tschofenig (Rak.) 128,6 (124,5), 3. Zografski (Bul.) 127,2 (124,5), 4. Deschwanden (Švýc.) 126,7 (124), 5. Aalto (Fin.) 126,0 (123), 6. R. Kobajaši (Jap.) 124,8 (122), ...42. Koudelka (ČR) 95,6 (107,5)
Průběžné pořadí SP (po 23 z 30 závodů): 1. Prevc (Slovin.) 1814, 2. R. Kobajaši 1093, 3. Nikaido (Jap.) 921, 4. Tschofenig 899, 5. Raimund 898, 6. Lanišek (Slovin.) 805, ...45. Koudelka 38
Ženy: 1. Prevcová (Slovin.) 282,0 (130+128,5), 2. Strömová (Nor.) 267,5 (125+123,5), 3. Marujamaová (Jap.) 252,1 (123+122), ...v 1. kole 33. Ulrichová (ČR) 88,7 (107,5)
Průběžné pořadí (po 28 z 33 závodů): 1. Prevcová 2296 b., 2. Marujamaová 1614, 3. Ederová (Rak.) 1380, ...33. A. Indráčková (ČR) 105, 35. Ulrichová 94

