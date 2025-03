Zabystřan v sobotním sjezdu nebodoval a přišel o finále SP, vyhrál Von Allmen

SP ve sjezdovém lyžování v Kvitfjellu (Norsko): Muži - sjezd: 1. Von Allmen 1:45,46, 2. Odermatt -0,28, 3. Rogentin (všichni Švýc.) -0,38, 4. Hrobat (Slovin.) -0,43, 5. Sejersted (Nor.) -0,51, 6. Paris (It.) -0,59, ...46. Zabystřan (ČR) -2,62. Průběžné pořadí sjezdu (po 8 z 9 závodů): 1. Odermatt 605, 2. Von Allmen 522, 3. Monney (Švýc.) 327, 4. Hrobat 320, 5. Crawford (Kan.) 270, 6. Paris 262, ...30. Zabystřan 46. Průběžné pořadí SP (po 31 z 38 závodů): 1. Odermatt 1466, 2. Kristoffersen (Nor.) 946, 3. Von Allmen 756, 4. Meillard (Švýc.) 731, 5. Haugan 626, 6. McGrath (oba Nor.) 580, ...63. Zabystřan 111.