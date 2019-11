Trenér byl nemilosrdný a psychicky nás týral, vzpomíná slavná lyžařka

V roce 2012 jste vydala knihu Vzpomínky lyžařské. Je hlavně o vašich dvou úspěšných zimních olympijských hrách - v Lake Placid 1980 a v Sarajevu 1984. Která z těch vzpomínek je nejhezčí?

Každá ta olympiáda pro mě byla vrcholem, ale se zcela jinými dojmy. Podívat se do Spojených států amerických bylo v osmdesátých letech něco velice výjimečného. Na rozdíl od většiny kolegyň jsem byla na olympiádě poprvé. Bydlely jsme v budoucí věznici pro mladistvé. Byly tam pancéřové dveře, spaly jsme v úzkých celách na palandách, jediné světlo přicházelo do místnosti úzkou skleněnou traverzou. Tenkrát ještě bydleli odděleně muži a ženy a my měly přísnou ženskou ostrahu, žádný chlap tam nemohl proklouznout. Samotné závody byly v hodinu vzdáleném lese, kde skoro nebyli diváci.