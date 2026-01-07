Kvalitní předolympijská příprava. Francouz Noël vyhrál noční slalom SP

  22:27
Noční slalom Světového poháru v Madonně di Campiglio vyhrál francouzský lyžař Clément Noël. Měsíc před olympijskými hrami, na nichž bude obhajovat zlato z Pekingu, si po dvou druhých místech připsal první vítězství v sezoně a celkově 15. v kariéře.
Fotogalerie2

Francouzský slalomář Clément Noël na stupních vítězů. | foto: AP

V prvním mužském závodě v novém roce Noël triumfoval před vítězem úvodního kola Eduardem Hallbergem z Finska, jemuž první triumf v SP unikl o 12 setin. Nejrychlejší druhá jízda vynesla na stupně vítězů Noëlova krajana Paka Rassata, jenž se na legendární trati Canalone Miramonti posunul o 13 pozic oproti prvnímu kolu.

Test formy i olympijských tratí. Novák po Tour de Ski: Na svojí úrovni ještě nejsem

Dva Francouzi se na pódium prosadili poprvé od finále Světového poháru v březnu 2021 v Lenzerheide, kdy byl druhý Noël a třetí Alexis Pinturault.

Vedení v hodnocení disciplíny udržel ve středu šestý Timon Haugan, nicméně Noël se mu přiblížil už na tři body. Souboje techniků budou pokračovat o víkendu v Adelbodenu, kde je na programu obří a speciální slalom.

SP ve sjezdovém lyžování v Madonně di Campiglio (Itálie)

Muži - slalom: 1. Noël (Fr.) 1:43,05 (50,52+52,53), 2. Hallberg (Fin.) -0,12 (50,29+52,88), 3. Rassat (Fr.) -0,37 (51,10+52,32), 4. Pinheiro Braathen (Braz.) -0,40 (50,94+52,51), 5. Solberg -0,47 (50,92+52,60), 6. Haugan (oba Nor.) -0,48 (50,61+52,92) a Marchant (Belg.) -0,48 (51,06+52,47).

Průběžné pořadí slalomu (po 5 z 11 závodů): 1. Haugan 285, 2. Noël 282, 3. Rassat 240, 4. Pinheiro Braathen 221, 5. Hallberg (Fin.) 194, 6. McGrath (Nor.) 192.

Průběžné pořadí SP (po 17 z 38 závodů): 1. Odermatt (Švýc.) 855, 2. Schwarz (Rak.) 451, 3. Pinheiro Braathen 408, 4. Meillard (Švýc.) 404, 5. Haugan 400, 6. McGrath 374, ...23. Zabystřan (ČR) 138.

Kvalitní předolympijská příprava. Francouz Noël vyhrál noční slalom SP

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

7. ledna 2026  20:16

Vítr rozfoukal oberhofský program. Francouzky nestihnou jediný trénink

Stadion v Oberhofu se chystá na další zastávku Světového poháru

Od naší zpravodajky v Německu Na fotografii vypadá vše perfektně. Na biatlonovém stadionu v německém Oberhofu leží vrstva sněhu, pocukrované stromy v okolí zimní idylku jen dokreslují. Tentokrát na cucky rozmočená trať deštěm...

7. ledna 2026  20:02

