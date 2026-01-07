Kvalitní předolympijská příprava. Francouz Noël vyhrál noční slalom SP

V prvním mužském závodě v novém roce Noël triumfoval před vítězem úvodního kola Eduardem Hallbergem z Finska, jemuž první triumf v SP unikl o 12 setin. Nejrychlejší druhá jízda vynesla na stupně vítězů Noëlova krajana Paka Rassata, jenž se na legendární trati Canalone Miramonti posunul o 13 pozic oproti prvnímu kolu.
Dva Francouzi se na pódium prosadili poprvé od finále Světového poháru v březnu 2021 v Lenzerheide, kdy byl druhý Noël a třetí Alexis Pinturault.
Vedení v hodnocení disciplíny udržel ve středu šestý Timon Haugan, nicméně Noël se mu přiblížil už na tři body. Souboje techniků budou pokračovat o víkendu v Adelbodenu, kde je na programu obří a speciální slalom.
SP ve sjezdovém lyžování v Madonně di Campiglio (Itálie)
Muži - slalom: 1. Noël (Fr.) 1:43,05 (50,52+52,53), 2. Hallberg (Fin.) -0,12 (50,29+52,88), 3. Rassat (Fr.) -0,37 (51,10+52,32), 4. Pinheiro Braathen (Braz.) -0,40 (50,94+52,51), 5. Solberg -0,47 (50,92+52,60), 6. Haugan (oba Nor.) -0,48 (50,61+52,92) a Marchant (Belg.) -0,48 (51,06+52,47).
Průběžné pořadí slalomu (po 5 z 11 závodů): 1. Haugan 285, 2. Noël 282, 3. Rassat 240, 4. Pinheiro Braathen 221, 5. Hallberg (Fin.) 194, 6. McGrath (Nor.) 192.
Průběžné pořadí SP (po 17 z 38 závodů): 1. Odermatt (Švýc.) 855, 2. Schwarz (Rak.) 451, 3. Pinheiro Braathen 408, 4. Meillard (Švýc.) 404, 5. Haugan 400, 6. McGrath 374, ...23. Zabystřan (ČR) 138.