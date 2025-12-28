Koudelkův kvalifikační skok měřil 112,5 metru. Dostal za něj 96,3 bodu a nechal za sebou 17 soupeřů. Tschofenig byl třetí, skočil o 19 metrů dál než český reprezentant. Kvalifikaci suverénně vyhrál slovinský lídr Světového poháru Domen Prevc před Philippem Raimundem z Německa.
Šestatřicetiletý turnovský rodák Koudelka se na Turné pokusí získat další body do Světového poháru. Dosud uspěl jen na začátku prosince ve Wisle, kde vybojoval dva za 29. místo.
Při speciálním formátu Turné postupuje z kvalifikace vždy padesátka skokanů a pořadí určí dvojice pro první kolo závodu, ve kterém se bojuje vyřazovacím způsobem. Do druhého kola projde 25 vítězů a pět nejlepších poražených.
V rakouské polovině prestižní série by se ke Koudelkovi, který startuje na Turné čtyř můstků posedmnácté, měl připojit i David Rygl.
Kvalifikace na závod SP a Turné čtyř můstků ve skocích na lyžích v Oberstdorfu
1. D. Prevc (Slovin.) 150,9 b. (139,5 m), 2. Raimund (Něm.) 140,2 (132,5), 3. Tschofenig (Rak.) 139,6 (131,5), ...48. Koudelka (ČR) 96,3 (112,5)
Dvojice pro 1. kolo: Koudelka - Tschofenig.