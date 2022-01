Pětatřicetiletý Krýzl se naposledy dostal do bodované třicítky v březnu 2017 v obřím slalomu. Ve slalomu čeká na druhé kolo mezi elitou od listopadu 2016.

Feller a Gstrein dosáhli shodně času 54,06 sekundy a vedou o pět setin před Švýcarem Lucou Aernim. O další čtyři setiny zpět je Nor Henrik Kristoffersen. Do bojů o stupně vítězů nezasáhnou favorité Nor Sebastian Foss-Solevaag a Francouz Clément Noël, kteří 1. kolo nedokončili.