Šampionka Brignoneová se vrátila do SP. V Kronplatzu vládla Scheibová

  15:17aktualizováno  15:53
Úspěšný návrat do Světového poháru po téměř roční pauze zaviněné vážným zraněním prožila v Kronplatzu italská sjezdařka Federica Brignoneová. Dvojnásobná mistryně světa obsadila v obřím slalomu šesté místo. Vyhrála Rakušanka Julia Scheibová, která si díky čtvrtému vítězství v sezoně upevnila vedení v průběžném pořadí disciplíny.
Italská lyžařka Federica Brignoneová během obřího slalomu v Kronplatzu | foto: Marco TrovatiAP

Sedmadvacetiletá Scheibová zaútočila ve finále ze třetího místa a díky nejrychlejšímu času druhého kola se probojovala na nejvyšší stupínek. Druhou Camille Rastovou ze Švýcarska porazila o 37 setin, třetí skončila olympijská šampionka Sara Hectorová, která neudržela vedení z první jízdy. Čtvrtá byla vedoucí žena průběžného pořadí Světového poháru Mikaela Shiffrinová z USA.

Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

Obhájkyně velkého křišťálového glóbu za minulou sezonu Brignoneová se na závodní svahy vrátila po 292 dnech od komplikované zlomeniny nohy. Po prvním kole figurovala na sedmém místě, ve druhé jízdě se před domácími fanoušky ještě o jednu příčku posunula. V závodě, který brala v první řadě jako test své připravenosti na olympijský start, za vítězkou zaostala o 1,23 sekundy.

„Když jsem vysunula hůlky ze startovní brány, říkala jsem si: nejsem si jistá, jestli jsem připravená. Třásly se mi ruce,“ přiznala Brignoneová velkou nervozitu před prvním kolem. Ještě v říjnu nezvládla ani 10 minut běhu. „Začala jsem docela strnule, ale na prvním mezičase jsem si připomněla, že musím dýchat a pak už to šlo lépe,“ dodala.

Italská lyžařka Federica Brignoneová během obřího slalomu v Kronplatzu
Italská lyžařka Federica Brignoneová na startu obřího slalomu v Kronplatzu
Americká lyžařka Paula Moltzanová v cíli obřího slalomu v Kronplatzu
Rakouská lyžařka Franziska Gritschová v cíli obřího slalomu v Kronplatzu
Na lyžích zatím absolvovala jen 13 plnohodnotných tréninkových dnů. „Jsem ráda, že jsem před olympiádou zvládla alespoň jeden závod. Nevěděla jsem, jak moje tělo zareaguje,“ řekla. „Ale jsem nadšená. Je to jako krásný sen,“ dodala. Nyní se chce znovu věnovat tréninku a zastávku SP ve Špindlerově Mlýně vynechá.

Klobouk před ní smekl i krajan Jannik Sinner, který její návrat sledoval na Australian Open v Melbourne. „Dokázala něco neuvěřitelného, co se jen tak někomu nepovede,“ řekl hvězdný tenista, jenž v dětství sbíral úspěchy i na lyžích. „Vím, jak tvrdě dřela a jak moc trpěla,“ dodal.

V cílovém prostoru Brignoneová sbírala obdiv také od soupeřek. „Je to úžasné. To, že zajela takhle dobře po minimálním tréninku, je bláznivé,“ uvedla Hectorová.

Česká reprezentantka Adriana Jelínková nedokončila úvodní jízdu.

Šampionka Brignoneová se vrátila do SP. V Kronplatzu vládla Scheibová

Švéd žongloval s míčem 28 hodin. Přepsal rekordní tabulky

Švédský freestyle fotbalista Daniel Yaakob během rekordního pokusu v hale...

Zvládnout deset nožiček bývá pro začátečníky úspěch. Švéd Daniel Yaakob ale žonglérskou dovednost posunul na úroveň, která bere dech. V hale sportovního komplexu Rydshallen ve švédském Linköpingu...

20. ledna 2026  14:06

Dcera vojáka zaujala nejen květinami na obličeji. Dům naproti zasáhl dron, líčila

Ukrajinská tenistka Oleksandra Olijnikovová v prvním kole Australian Open

I když ukrajinská tenistka Oleksandra Olijnikovová na Australian Open vypadla hned v prvním kole, zanechala velmi silný dojem. Nejen díky tomu, že vzdorovala obhájkyni titulu Madison Keysové....

20. ledna 2026  13:49

