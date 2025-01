Hectorová suverénně ovládla obří slalom v Kranjské Goře, Jelínková nebodovala

SP ve sjezdovém lyžování v Kranjské Goře (Slovinsko) Ženy - obří slalom: 1. Hectorová (Švéd.) 1:54,86 (58,05+56,81), 2. Colturiová (Alb.) -1,42 (59,18+ 57,10), 3. Robinsonová (N. Zél.) -1,52 (59,52+56,86), 4. Scheibová (Rak.) -1,86 (1:00,28+56,44), 5. Goggiaová (It.) -2,07 (1:00,14+56,79), 6. Gutová-Behramiová (Švýc.) -2,11 (59,77+57,20), ...51. Jelínková (ČR) 1:02,45 Průběžné pořadí SP v obřím slalomu (po 4 z 8 závodů): 1. Hectorová 296, 2. Brignoneová (It.) a Robinsonová obě 200, 4. Stjernesundová (Nor.) 152, 5. Scheibová (Rak.) 150, 6. Culturiová (Alb.) 148 Průběžné pořadí SP (po 10 z 35 závodů): 1. Hectorová 407, 2. Rastová (Švýc.) 383, 3. Ljutičová (Chorv.) 356, 4. Brignoneová 319, 5. Gutová-Behramiová 309, 6. Goggiaová 285 ...28. Ledecká 91, 63. Dubovská (obě ČR) 21