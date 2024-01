Dubovská postoupila v Krajnske Goře do druhého kola slalomu, vede Vlhová

Ve druhém kole, které odstartuje ve 12:30, bude překvapivě chybět vedoucí žena disciplíny i celkového pořadí SP Mikaela Shiffrinová. Hvězdná Američanka úvodní jízdu nedokončila, vzácný výpadek ve slalomu ji postihl poprvé od února 2022, kdy nezvládla olympijský závod v Pekingu.

Ve Světovém poháru nedojela svoji oblíbenou disciplínu, v níž má na kontě 56 vítězství, naposledy před dvěma lety právě v Krajnske Goře. „Mikaela se na další závod opět připraví a bude silná, o tom nepochybuju,“ komentovala Dubovská pro iDNES.cz.

Česká reprezentantka drobně zaváhala jen v úvodní pasáži: „Udělala jsem chybu v nájezdu do rovinky, trošku jsem zpomalila, dole jsem se snažila přidat. Nebyla to úplně ideální jízda.“ Do druhého kola prošla především díky zlepšeném výkonu v prostřední a závěrečné části.

Vlhová vede před finále o 26 setin před Němkou Lenou Dürrovou a Leonou Popovičovou, které se dělí o druhé místo. Švédka Sara Hectorová na čtvrtém místě ztrácí 71 setin.