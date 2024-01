Před cílem skoro neviděla. Jelínkové ale chyběl především dobrý pocit

Že lyžařky čeká těžký den, bylo poznat už ráno. Zatímco se do areálu sjížděli fanoušci, závodní týmy a novináři, na svahu už kmitali organizátoři. Mezi padajícími kapkami připravovali vše potřebné k hladkému průběhu jubilejního 60. ročníku závodu Zlata lisica (Zlatá liška).

Teplota lehce nad nulou a déšť jim situaci neusnadnily. „S mým startovním číslem to ještě šlo, ale nevím, jak se bude dařit ostatním holkám,“ pravila Italka Federica Brignoneová, která odšpuntovala soutěžní den.

Její obavy potvrdilo i celkové pořadí po prvním kole, po němž elitní desítku tvořily lyžařky, které jely s prvními deseti startovními čísly. „Na složité podmínky jsem odjela solidní jízdu,“ hlásila zase průběžně vedoucí Slovenka Petra Vlhová. Nikdo z nižších pater na čelo zaútočit nedokázal.

Ani česká reprezentantka Jelínková, které se startovním číslem 39 jen těsně unikl postup do druhého kola. Na podmínky se ovšem nevymlouvala.

Petra Vlhová během prvního kola obřího slalomu v Kranjske Goře.

„Sjezdovka nebyla špatná, nějaké díry tam byly, ale dole už jsem pořádně neviděla, protože jsem měla na brýlích hodně vody. Nicméně to bylo pro všechny stejné,“ zhodnotila.

Naopak neskrývala větší nespokojenost s vlastním výkonem. Když dojela do cíle, pohlédla k led obrazovce a zakroutila hlavou. Ze ztráty 2,96 sekund na vedoucí Vlhovou a průběžného třicátého místa se nemohla radovat. „Na startu jsou ještě super holky, jezdí rychle. Ten čas bohužel nestačí,“ smutnila s vědomím, že postupovou příčku zřejmě neudrží.

„Pocitově jsem se do jízdy moc nedostala. Všechno ještě proberu s trenérem i servisem,“ povídala krátce poté, co první dojmy konzultovala i s maminkou, jež ji vyhlížela v cíli, a ještě po cestě do zázemí pro sportovce kontrolovala, zda její dcera vstupenku do druhého kola přece jen nezíská.

Nakonec Jelínkovou předstihla jediná závodnice: Němka Emma Aichlerová s číslem 53. Nejvíce však českou reprezentantku mrzelo, že nesplnila jeden ze svých hlavních cílů – zajet dobrou jízdu. „Chci mít dobrý pocit z jízdy, aby se mi povedla, abych do toho dala maximum,“ přála si v pátek.

Náladu si může spravit v nedělním slalomu, do něhož zasáhne i Martina Dubovská. Rodačka z Brna může těžit z menšího tlaku, přece jen je stále považována za odbornici především na obří slalom. Nevýhodou je pak menší porce zkušeností.

„Moc ho netrénuju, ale dám do něj zase sto procent a uvidíme, kam se dostanu,“ slibovala. Nedělní program startuje v 9:30, do druhého kola vyjedou slalomářky ve 12:30.