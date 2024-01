Grenierová vyhrála obří slalom v Kranjské Goře. Jelínkové utekl postup

Ženy - obří slalom:

1. Grenierová (Kan.) 1:50,51 (56,90+53,61), 2. Gutová-Behramiová (Švýc.) -0,37 (56,70+54,18), 3. Brignoneová (It.) -0,51 (56,57+54,45), 4. Vlhová (SR) -0,61 (56,55+54,57), 5. Stjernesundová (Nor.) -1,18 (57,39+54,30), 6. Hectorová (Švéd.) -1,59 (57,34+54,76), ...v prvním kole 31. Jelínková (ČR)

Průběžné pořadí obřího slalomu (po 6 z 11 závodů): 1. Brignoneová 460, 2. Gutová-Behramiová 445, 3. Shiffrinová (USA) 349, 4. Grenierová 303, 5. Vlhová 297, 6. Hectorová 272, ...43. Jelínková 6

Průběžné pořadí SP (po 15 z 43 závodů): 1. Shiffrinová 929, 2. Brignoneová 697, 3. Vlhová 622, 4. Gutová-Behramiová 549, 5. Goggiaová (It.) 450, 6. Hectorová 418, ...53. Dubovská 45, 65. Ledecká 32, 96. Jelínková (všechny ČR) 6.